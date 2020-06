La pozione polisucco è una delle tante ricette magiche presenti nell’immaginario mondo di Harry Potter e ha il potere di donare l’aspetto fisico della persona che si desidera per un’ora.

Durante la saga questa ricetta verrà utilizzata molte volte, ma la sua prima apparizione in assoluto è in “Harry Potter e la camera dei segreti”, quando la geniale Hermione Granger la preparerà in gran segreto nel bagno di Mirtilla Malcontenta.

La ricetta della pozione polisucco è complicata, può volerci anche un mese per la sua preparazione e necessità di ingredienti rari e fantastici come corna di bicorno, sanguisughe, pelle di girilacco, mosche crisopa, nonché un pezzo, come ad esempio un capello, della persona in cui ci si vuole trasformare.

Per ovvi motivi, presenteremo una versione di pozione polisucco easy e dissetante, adatta per i babbani di tutte le età.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

150 g Kiwi

300 ml Gazzosa

1/2 Limone succo

Preparazione

Per preparare la ricetta della pozione polisucco sbucciate e frullate in maniera grossolana il kiwi.

Mettete il kiwi frullato in un recipiente capiente e spremete dentro il succo di mezzo limone.

Unite la gazzosa e mescolate rigorosamente con un mestolo.

Imbottigliate e refrigerate in frigo, sempre pronta per l’uso.