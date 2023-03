Sagna e la dichiarazione d’amore per la Svizzera

La quota dell’export non supera il 2% della produzione: ecco perché l’assaggio di un vino Svizzero, fuori dai confini, è prestigioso poiché la viticoltura ricopre un ruolo importantissimo sia dal punto di vista storico che socio-economico. “I vini hanno un potenziale incredibile, come accade in altre importanti e prestigiose regioni viticole di Francia: anche qui il disciplinare prevede una classificazione piramidale con una AOC generica e otto AOC regionali, che possono prevedere menzioni Grand Cru e Premier Grand Cru“, spiega Carlo Alberto Sagna.

Tra le nuove referenze di Sagna, si trova dunque il Domaine de Mont-le-Vieux: fondato nel 1852, vanta una superficie vitata, a corpo unico, di dieci ettari nel cuore de La Côte sul Lago di Ginevra, intera,ente dedicati alla linea più prestigiosa del Domaine: Vigne du Baron. L’antica struttura della cantina testimonia una produzione vitivinicola secolare. Che sotto l’egida del Baron Patrick de Ladoucette si concentra in vini bianchi a base di uva Chasselas affiancati a rosati e rossi nelle denominazioni, tutte classificate come Grand Cru, Tartegnin Grand Cru, Féchy e Yvorne.