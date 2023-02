San Valentino 2023: se rosè deve essere, almeno che sia buono

di Valentina Dirindin 7 Febbraio 2023

Il rosa, si sa, è il colore dell’amore. E pure delle principesse, degli unicorni e delle femminucce: non ci libereremo mai da certi stereotipi, e in ogni caso fino a quando non avverrà saremo costretti a bere Rosè per festeggiare San Valentino.

Però allora, se calice color dell’amore deve essere, che almeno sia buono, visto che il mondo degli spumanti e dei vini rosati è particolarmente pieno di insidie. Ecco qualche bottiglia con cui berrete rosa (anzi, rosato), come festa degli innamorati vuole, e berrete bene (senza spendere un patrimonio, sia chiaro).

Champagne Brut “Rosé Impérial” – Moët & Chandon

Ma che gli vuoi dire, a questo Champagne che fa lo Champagne, inteso nel più classico dei termini? Riconoscibile, di facile beva e dal profumo interessante, che unisce alla fragranza qualche nota di frutti rossi. Elegante e persistente, nella versione “Specially Yours” può anche essere personalizzato con un messaggio d’amore, unendo così l’utile (la ricerca del regalo) al dilettevole (l’aperitivo). Lo trovate qui a poco più di 50 euro.

Alta Langa Rosé de Saignée Brut Oudeis



Chi scrive confessa un debole per l’Alta Langa di Enrico Serafino. Non delude neanche nella versione rosè, un 100% Pinot Noir Metodo Classico con un bell’equilibrio e un piacevole retrogusto minerale in bocca. Lo trovate in vendita qua a 27,50 euro.

Extra Brut Note d’Agosto – Alessio Brandolini

Non fatevi ingannare dalla grafica pop che avvolge la bottiglia senza renderle giustizia: questo Pinot Nero Metodo Classico riposa almeno cinquantadue mesi sui lieviti, con un risultato elegante e molto profumato. Un prodotto davvero interessante della Cantina Alessio Brandolini, punto di riferimento dell’Oltrepo Pavese. Qua lo trovate in vendita a 25 euro.

Franciacorta Rosè – Cascina San Pietro



55% Chardonnay e 45% Pinot Nero Grand Cru formano questo vino dal colore intenso e dal bel perlage, con interessanti sentori di frutti di bosco e un profilo aromatico tipico del Franciacorta. Se lo comprate qui ve la cavate con 19,50 euro.

Cerasuolo d’Abruzzo Emidio Pepe

Emidio Pepe ha creduto prima di ogni altro nelle potenzialità del Montepulciano d’Abruzzo: non poteva dunque mancare nella nostra selezione questa bottiglia di Cerasuolo, vino rosato che racconta una grande storia di viticoltura. La trovate in vendita qui a 37,30 euro.

Champagne Brut Cuvée Rosé “Bamboo Jacked” – Laurent-Perrier

Saliamo un po’ di prezzo, ma ne vale la pena. Se volete uno Champagne rosé (e sì, volete uno Champagne rosè), questo di Laurent-Perrier è davvero un’ottima scelta. Profilo aromatico complesso, perlage finissimo, sapidità perfetta: da bere un sorso dopo l’altro. La gabbietta che lo avvolge potrebbe risultare un po’ tamarra, ma alla fine dà un tocco estetico in più a questa bottiglia, e ne fa immediatamente un regalo prezioso di San Valentino. Qui è in vendita a 92 euro.

Cerasuolo d’Abruzzo ‘Anfora’ Cirelli 2020



Forse non è quello che vi aspettavate di bere per il brindisi di San Valentino, ma è proprio questo il suo bello. Una macerazione breve sulle bucce (sei ore) e un affinamento in anfora di dodici mesi restituiscono un vino succoso e pieno, di facilissima beva, con una bella acidità e una struttura che lo rende adatto anche ad accompagnare qualche piatto più complesso e gustoso. 26,90 euro spese per un San Valentino un po’ fuori dall’ordinario.

Toscana Rosato IGT “Flower Power” 2021 – Podere 414

Semplice, beverino, godibile ed economico: questo “vino da piscina” è perfetto per chi vuole un San Valentino figo ma che non impegni troppo. Lo potete comprare qui a poco più di 9 euro.

Castel del Monte Bombino Veritas Torrevento



Non ha tutti i torti l’immaginario popolare quando guarda alla Puglia pensando ai rosati, se alla fine la regione regala una DOCG come questa. Una bella rotondità e un bel bouquet fruttato fanno di questa bottiglia una scelta effettivamente romanticona. La trovate sul sito della cantina in vendita a 12 euro.

Trento Brut Rosé DOC Talento “+ 4” 2011 – Letrari



Bellissimo color rosa antico e bouquet intenso per questo Rosato Metodo Classico (Pinot Nero 60% Chardonnay 40%) che riposa 110 mesi sui lieviti. Ottima acidità e persistenza, in una bottiglia che si può portare via a 36,90 euro.

Rosato di Pacina



Una piccola produzione per questo rosato Triple A affinato in botti di rovere da 500 litri per 12 mesi. Il risultato è un vino davvero piacevole dalla beva molto facile. Si può acquistare qui a 18 euro a bottiglia.

Lagrein Rosè 2021 Pfannenstielhof



Un vino dal color rosa meraviglioso, questo prodotto delle Dolomiti che sprigiona al naso un bel bouquet di frutti rossi e mostra in bocca un divertente equilibrio tra vigore e succosità. Il risultato è davvero piacevole, perfetto per un aperitivo ma anche per accompagnare un secondo di pesce alla griglia. La bottiglia viene venduta qui a 18 euro.

Vino Frizzante Rosato Ayunta



Per un San Valentino “naturale” ecco questo Metodo Ancestrale prodotto da uve 100% Nerello mascalese, che abbina alle note floreali un piacevole sentore aromatico e si presenta allo sguardo con un rosa lievemente Bubble Gum. Qui lo trovate in vendita a 16,50 euro.