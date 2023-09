Unleash Your Irish Soul: il contest di Rye River che porta l’Iranda nei pub e le cover band in Irlanda

Inizia il ottobre a Milano Unleash Your Irish Soul, il contest di Birra Rye River dedicato alle cover band per diffondere la cultura irlandese in Italia e supportare la buona musica, con Roberto dell'Era a capitanare la giuria. Come partecipare, cosa si vince.

di Dissapore 21 Settembre 2023

In collaborazione con Rye River

Warsteiner Italia e Rye River Brewing Company – il birrificio artigianale Irlandese recentemente entrato a far parte del gruppo – sono entusiaste di annunciare il lancio di un’iniziativa musicale e culturale unica nel suo genere: “Unleash Your Irish Soul“.

Dedicata a band (o solisti) che suonano musica folk irlandese o cover irlandesi contemporanee, oltre che a titolari di locali che desiderano ospitare eventi musicali; questa iniziativa si prefigge di riunire la comunità di appassionati dell’Irlanda all’insegna della buona musica e della buona birra artigianale irlandese.

Per candidarsi e partecipare, fino al 31 Maggio 2024, le band (o solisti) potranno pubblicare una storia su Instagram, nel profilo della Band (che sia senza limitazioni), eseguendo un brano di musica irlandese folk o cover di musica irlandese contemporanea, usando l’hashtag #UYIS (acronimo di Unleash Your Irish Soul), menzionando un locale nel quale la Band è solita esibirsi e @ryeriver_italia, seguire infine tutte le istruzioni che si riceveranno in direct ( chat privata) a fine di completare la registrazione della partecipazione.

Il premio finale sarà la possibilità di vincere un emozionante viaggio a Dublino, la culla della cultura irlandese, con visita alla birreria Rye River Brewing Company, riservato a tutti i membri della band che vincerà!

Il contest verrà promosso attraverso i canali social di Rye River e attraverso Rete DOC, il più grande network italiano di professionisti dello spettacolo, cultura e creatività, con la struttura organizzativa di DOC LIVE. Nel frattempo, alle band (o solisti) selezionate dalla giuria, verrà data la possibilità di esibirsi presso i locali selezionati da Warsteiner Italia.

La giuria del contest, che si riunirà per valutare tutte le esibizioni e selezionerà il vincitore entro il 15 Giugno 2024, è capitanata da Roberto Dell’Era: cantautore polistrumentista, bassista degli Afterhours, grande conoscitore della musica d’oltre Manica e d’Irlanda, dove ha vissuto per alcuni anni.

“Ho pensato che fosse per me naturale farmi coinvolgere nell’iniziativa di Warsteiner” – spiega Roberto Dell’Era – “perché ha un legame diretto con la musica Live ed un rapporto più intimo e coinvolgente con il pubblico. Essendomi formato musicalmente fra l’Irlanda e l’Inghilterra, ho trovato lodevole e sincera l’idea di riportare i concerti nelle PUBlic Houses dove la musica è sempre stata al centro della socialità. Spero vivamente che più bands possibili si iscrivano in questa festosa competizione legata alla Musica Irlandese in tutte le sue accezioni, folk e contemporanea, dove ricoprirò il ruolo di testimonial e giudice, con un team allargato di esperti del settore. Buona musica a tutti!”

Il primo appuntamento è il 7 ottobre 2023 alle 19.30 al Pogue Mahone’s Irish Pub, in via Vittorio Salmini 1, a Milano, con il Live degli UDUE (U2 tribute band) e una jam session di Roberto Dell’Era, dove sarà possibile gustare le IPA di Rye River, il birrificio artigianale più premiato al mondo degli ultimi tre anni.

“Con Rye River vogliamo diventare il punto di riferimento del mercato della birra irlandese in Italia” – spiega Luca Giardiello, CEO di Warsteiner Italia – “portando cultura artigianale irlandese alla nostra clientela ed a tutti gli appassionati di birra di qualità. Vogliamo anche supportare i nostri clienti publican attraverso eventi di marketing, di comunicazione e di intrattenimento di grande impatto.”

Per ulteriori dettagli e il regolamento completo è possibile visitare il sito www.warsteineritalia.it