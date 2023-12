Val d’Oca presenta le sue quattro “Cuvée Classiche”

In collaborazione con Val d’Oca.

Dopo la presentazione del nuovo logo a Vinitaly 2022, il portafoglio Val d’Oca ha iniziato un percorso che lo renderà protagonista di importanti cambiamenti. L’obiettivo è quello di strutturare un’offerta più efficace e focalizzata, in grado di esprimere al meglio l’identità, la competenza e i valori del marchio. Ecco in arrivo le quattro “Cuvée Classiche”, che rappresentano il cuore del brand Val d’Oca e il ponte ideale tra passato e futuro del marchio.

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Extra Dry

Il “Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Extra Dry” è, da oltre trent’anni, un’etichetta “icona” del Prosecco di qualità nel canale Horeca.

Da qui nasce l’idea di declinare una linea di “Cuvée Classiche”, che aggiungono un forte impulso di modernità alla proposta Val d’Oca: esprimere le diverse personalità del Prosecco Superiore e tracciare uno stile preciso che sappia sempre evolvere rimanendo fedele a sé stesso.

Uno stile enologico portato avanti dal team di winemaker dell’azienda, in linea con la volontà di proporre un’idea di Prosecco “classica”, ma di aprirsi anche ai palati più contemporanei. Del resto si tratta di vere e proprie Cuvée in cui l’enologo mira a definire una cifra stilistica, sintesi di una precisa filosofia produttiva.

Il residuo zuccherino non irrilevante – tra i 12 e i 17 grammi litro – lo rende perfetto per l’abbinamento alla pasticceria secca, al panettone e, perché no, ai formaggi stagionati, le note dolci degli agrumi e della frutta e la freschezza finale ideali per sovrapposizioni e contrasti.

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Brut

La versione Brut, quindi con un residuo zuccherino inferiore, presenta invece le classiche caratteristiche aromatiche del glera, vitigno principe del blend scelto e introdotto negli scorsi anni. Quindi spicca la mela verde, affiancata dalla pera e da lievi note agrumate. Ideale con i risotti e i primi piatti in genere, si sposa bene con agnolotti e paste ripiene.

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Extra Brut

Più secco e contemporaneo il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Extra Brut è la vera e propria gemma della collezione. Un Prosecco dal profilo pieno, complesso, gastronomico, sicuramente in grado di intercettare un pubblico sofisticato, abituato a bollicine prestigiose. Un prodotto su cui si è lavorato molto in cantina per spostare ulteriormente l’asticella dello standard qualitativo, una vera sfida per Val d’Oca che suggeriamo di affiancare al pesce crudo, ai crostacei e alle materie prime più delicate e meno lavorate, in modo da esaltarne i sentori floreali e le note aromatiche mediterranee.

Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut

La collezione si completa infine con un Rosé dal tocco deciso: il Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut, espressione della più recente tipologia introdotta dalla denominazione DOC, si rivela vibrante ed elegante al sorso. Un rosé senza fronzoli, che va dritto al punto. Un rosé vestito da sera, che ha tutte le caratteristiche per stare a fianco dei precedenti DOCG. Lo si abbini serenamente a tutto pasto.

Val D’Oca schiera così le sue quattro etichette con un’immagine compatta: la medesima elegante bottiglia nera satinata, con etichetta e capsula declinata in quattro colori diversi: oro ramato per l’Extra Dry, argento per il Brut, azzurro per il nuovo Extra Brut e rosa per il Rosé.

Sulla bottiglia nera satinata, icona del brand per gli estimatori storici di Val D’Oca, il nuovo logo fa bella mostra di sé con il consueto grappolo, segno di continuità del marchio, ridisegnato oggi con un’immagine unica, inimitabile e fortemente identitaria, che nasce dalla stilizzazione della fase dell’allegagione, la trasformazione da fiore in frutto, il momento in cui in vigna ha inizio un nuovo ciclo di vita. È un inno alla materia prima nella sua primordiale espressione, che richiede la cura del dettaglio nel rispetto della creazione e della natura. Riassume anche il concetto di trasformazione del fiore in frutto, come dell’uva in vino. Un concetto quanto mai attuale per l’evoluzione che sta subendo il marchio.

Le Cuvée Classiche, come tutte le etichette a marchio Val D’Oca, nascono da uve Glera raccolte a mano in vigneti condotti nel rispetto dei principi dell’agricoltura integrata, certificati SQNPI.