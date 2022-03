Vino: per viaggiare nella Francia dei grandi Bordeaux basta fare un giro online

Comprare online Bordeaux, Champagne, Borgogna e vini En Primeur non è mai stato così facile: Millesima.it li seleziona per voi.

di Dissapore 2 Marzo 2022

In collaborazione con Millesima.

Per viaggiare, talvolta, basta un sorso. Un bicchiere di Bordeaux, e immediatamente sei tra gli Chateau millenari che hanno fatto la storia leggendaria del vino francese. Un calice di Champagne, e via, eccoci tra i vigneron e le loro cantine dove riposano le bollicine più pregiate del mondo. Una bottiglia di Borgogna ci porta nella grande foresta del Morvan. Il tutto, restando seduti a casa propria. Per arrivare in tutti questi luoghi, infatti, basta un click. Per esempio in una cantina virtuale specializzata in vini di tutt’Europa, e in particolare nei Grandi Vini Di Bordeaux: una cantina come Millesima.

Cosa si trova su Millesima

Sfogliare l’infinita offerta di Millesima è davvero un piacere, un racconto che gli appassionati potrebbero far durare ore, crogiolandosi nell’imbarazzo della scelta. Si può scegliere tra due milioni e mezzo di bottiglie, in diversi formati, provenienti da luoghi diversi. Le principali regioni vitivinicole francesi, innanzitutto, come la Borgogna, lo Champagne, la Valle del Rodano, la Loira, l’Alsazia. Ma c’è anche l’Italia, la Spagna e, uscendo dall’Europa, alcune tra le più interessanti zone vitate del mondo, come l’Australia. Si tratta per lo più di bottiglie pregiate, con qualche chicca davvero interessante, e una collezione di 12.500 grandi formati davvero da sogno. Se vi siete persi nell’imbarazzo della scelta, sappiate che a vostra disposizione, per guidarvi nell’acquisto, c’è anche una specialista, Stéphanie Rocamora. Enologa di Bordeaux, è a disposizione via mail (o chiamando al numero gratuito 800 781 725) per rispondere alle domande su abbinamenti, possibilità, scelte da fare per costruire la perfetta cassa di vini misti.

Un altro meccanismo interessante è quello dell’acquisto dei vini En Primeur, ovvero quei vini che stanno ancora riposando nelle barrique: una sorta di investimento di cui rifarsi nel giro di pochi mesi, pagando il vino a un prezzo inferiore rispetto a quello che si troverebbe nel momento successivo all’imbottigliamento. Un meccanismo storico a cui i clienti privati possono accedere solo dagli anni Ottanta: per accedervi è importante farsi guidare da un intermediario competente, per evitare inconvenienti nel vino che poi si riceverà a casa. Millesima offre proprio questo tipo di servizio, e attualmente ha in vendita i vini di Bordeaux e Borgogna 2020 e quelli di Bordeaux e Loira 2021. Conoscete forse un modo migliore di fare un investimento sul futuro?

Come si acquista su Millesima

Tra le possibilità di acquisto di Millesima c’è anche quella di comporre la propria cassa di vino personalizzata, scegliendo tra le diverse etichette e le diverse annate. L’azienda si impegna a trattare i suoi (e i vostri) vini con la maggior cura possibile, a partire dalla conservazione, proseguendo con la spedizione e finendo con la consegna a casa vostra. Millesima infatti propone in vendita solo vini acquistati alla proprietà, che dunque hanno conosciuto soltanto due cantine: quella dove sono nati e la cantina bicentenaria dell’azienda, in grado di garantire alle bottiglie uno stato di conservazione ottimale.

La consegna è rapida e accurata, frutto di un know how costruito su una media di 25mila consegne l’anno in più di 120 Paesi, e d’altronde, certe bottiglie di vino non possono che essere trattate con la cura che meritano.

Insomma, prima di prendere un aereo, godetevi una bottiglia di vino: poi partite, ma intanto sarete più felici.