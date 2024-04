Cedrik Lorenzen, il social-chef che riscrive il senso del’espressione “food porn”

Se pensate di aver capito esattamente tutto di quel che significa l’espressione “food porn”, voi e le vostre fotografie di cibo scattate talmente da vicino che sembrano entrare nel piatto, è perché non vi siete ancora imbattutti in Cedrik Lorenzen, il social-chef che sta dando a queste parole un senso tutto nuovo.

Lui, con i suoi 3,6 milioni di follower su Instagram, è un giovane cuoco autodidatta tutto muscoli (spesso e volentieri messi in mostra) che, semplicemente, fa l’amore con il cibo. E, sebbene grazie al cielo non si arrivi alla torta di mele che ha reso celebre American Pie, questo modo di dire, in questo caso, è tutt’altro che metaforico.

Abbiamo visto – e avete visto anche voi di tanto in tanto, ne siamo certi – Cedrik massaggiare vigorosamente le uova per fare la pasta, o tastare l’acqua bollente con un sinuoso movimento delle dita, o ancora scaldarsi mentre prepara quella che ha tutta l’aria di essere una cenetta romantica. Senza contare la cosa più eccitante di tutte, almeno per un certo pubblico: Cedrik è un vero maniaco della pulizia, e lava perfettamente il suo piano di lavoro dopo ogni passaggio. Ovviamente, lo fa come se lavasse una schiena nuda sotto la doccia, ma forse è solo la nostra immaginazione che ce lo fa dire.

Sesso & cibo: cosa ha di diverso Cedrik Lorenzen?

Ovviamente, Cedrik Lorenzen non è né il primo né l’ultimo a unire sesso e cibo, non nella modernità dei social né tantomeno nella storia. Anzi, è indice di un trend piuttosto diffuso e mai passato di moda, che però ci ha più spesso abituato a vedere donne in déshabillé cucinare facendo sfoggio di improbabili unghie finte, l’accessorio indispensabile per cucinare come si deve. Ed ecco che preveniamo la vostra domanda: no, non ci piace neanche che un uomo cucini desnudo a favor di telecamera. Ma c’è da dire che Cedrik lo fa di rado, di solito la sua sensualità esplicita è tutta nella gestualità, con della allusioni che – lo ammettiamo – ci hanno fatto sorridere. Perché (forse ci sbaglieremo) ci sembra che tutto sommato uno così, che porta il sesso così sfacciatamente in una cucina social, non si prenda realmente sul serio. E dunque sì, suscita simpatia, come suscitano simpatia i commenti allusivi e i doppi sensi che gli uomini e le donne si inventano per attirare la sua attenzione.

Ma soprattutto c’è da dire che, dietro a quell’aria ammiccante fatta per acchiappare click, quel che stupisce di Cedrik Lorenzen è che pare sapere il fatto suo. Basta scorrere la sua bacheca per capirlo: Cedrik sa cucinare, eccome. Le sue ricette sono belle, precise, dettagliate, rifinite in ogni singolo passaggio. E sono loro le vere protagoniste dei suoi video food-porn, tant’è vero che è più difficile trovare una sua foto con i muscoli in mostra che una di una sua creazioni (su tutto, i dolci sono stupendi, perché Cedrik in fondo è un romanticone da fragole e Champagne).

Non stiamo parlando di cucina semplice o di ricette per una cena veloce dell’ultimo minuto, come di solito si fa (e si cerca) sui social. In ogni video Cedrik cura ogni preparazione, per poi assemblare piatti bellissimi e dall’effetto wow. E, tra un passaggio e l’altro, pulisce a fondo la postazione. Poi, mentre la ricetta di turno cuoce, sceglie il vino da abbinare (chissà poi se è quello giusto, ma anche chissenefrega), lo stappa, lo versa, lo annusa, lo assaggia e lo consegna al piatto per cui è stato scelto. Il sogno erotico fatto e finito, in chiave gourmet.