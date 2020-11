Cos’è la contaminazione crociata e come evitarla nella nostra cucina

Se c’è una cosa che avremo imparato dal coronavirus è che l’igiene è importante. All’inizio della pandemia, abbiamo persino ironizzato sul quel martellante “lavatevi le mani”, salvo poi farlo tutti più volte al giorno. Eppure, per alcune categorie di lavoratori, lavare le mani spesso è un riflesso condizionato. Tra queste, c’è anche chi per mestiere manipola il cibo. Perché le mani pulite sono la prima regola da seguire per evitare quella che in gergo si chiama contaminazione crociata. Ovvero, il trasferimento da un alimento all’altro di batteri, virus o altri organismi patogeni per l’uomo.

Da cosa dobbiamo difenderci

Facciamo un passo indietro per chiarire quali pericoli si possono annidare in quel che mangiamo.

Esistono diversi agenti patogeni che possono provocare tre tipi di sindrome.

Infezione: si verifica quando il “nemico” ingerito si riproduce all’interno dell’apparato digerente. È il caso di parassiti come l’anisakis o la tenia. Ma anche di alcuni virus che possono essere presenti sui cibi per colpa di una scarsa igiene, come quello dell’epatite A, a trasmissione oro-fecale – che non ti devo spiegare cosa significa, vero? Intossicazione: si ha quando il microrganismo produce sull’alimento tossine che noi successivamente ingeriamo. È il caso del pericolosissimo botulino e dello stafilococco. Tossinfezione: è la “combo” delle due precedenti, con il microrganismo che si replica e produce tossine. È il caso della salmonella o del bacillus cereus che “attacca” i cibi, in particolare cereali, lasciati raffreddare a temperatura ambiente.

Come ridurre i rischi

Le armi a nostra disposizione per minimizzare i rischi (ahinoi, eliminarli del tutto è praticamente impossibile!) sono principalmente la cottura e la giusta temperatura di conservazione. Questo perché le alte temperature uccidono o inattivano la maggior parte degli agenti patogeni, mentre al di sotto di 8-10° se ne limita fortemente la proliferazione.

Tuttavia, non basta seguire queste due regole se poi si ignorano i pericoli collegati alla famigerata contaminazione crociata, tra le principali cause di sintomi e patologie più o meno gravi.

Il decalogo anti-contaminazione

Per evitare che i microrganismi nocivi saltino da un cibo all’altro, occorre fare attenzione a mani, attrezzature e utensili.

Ecco dunque le regole d’oro per risparmiarci una contaminazione crociata: