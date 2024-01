Giallo Zafferano ha ancora senso di esistere?

Spoiler: sì, Giallo Zafferano ha ovviamente senso di esistere ancora ma di certo non più come il sito web di ricette (più o meno autorevoli) che era un tempo. É diventato altro.

In questi ultimi anni, l’ascesa di Giallo Zafferano è stata implacabile: il sito web è diventato ed è rimasto il numero uno in Italia, senza ombra di dubbio. Eppure, al contempo, si è anche perso un po’ per strada: sì perché sarà sicuramente il primo quanto a numeri e visualizzazioni, ma non sono sicura che lo sia anche per autorevolezza. Non più. E da un po’ mi chiedo se abbia ancora senso come portale di ricette, perché la sensazione è che debba essere considerato in altro modo.

Da sempre Giallo Zafferano comprende anche un enorme mondo di food blogger creati tramite il portale e affiliati, ma adesso le pagine si sono riempite anche di contenuti esterni che stanno prendendo il sopravvento. Ben lontani i tempi in cui l’impronta di Banzai Media (che poi ha venduto a Mondadori) e soprattutto quella di Sonia Peronaci (la fondatrice, che dal 2015 si è staccata per dedicarsi a un progetto indipendente) erano il marchio di fabbrica: ora non ha più identità, non ha un vero e proprio stile, non si distingue praticamente più nel mare magnum delle ricette online.

Da ricette autorevoli a ricette d’intrattenimento

GZ è nato per insegnare a cucinare sopperendo alla mancanza di immagini esplicative che fino quel momento imperava nei libri di ricette e nei pochissimi altri siti web. La novità introdotta dal colosso, infatti, è stata proprio quella di correlare le indicazioni scritte a quelle visive: le fotografie del passaggi salienti, quelli più complicati o difficili da spiegare a parole. Anche le prime videoricette seguivano queste semplici regole: vanno bene l’estro, la fantasia, la modernità, ma la cosa più importante è che chi segue una videoricetta deve capire cosa fare.

Se fino a una decina di anni fa Giallo Zafferano garantiva tanto le ricette “del momento” quanto quelle tradizionali o sconosciute ai più, frutto di prove su prove nella cucina della redazione, ora la scelta sembra essere orientata dalle visualizzazioni e non dal contenuto in sé; dall’intrattenimento che una ricetta offre, più che dall’interesse pratico nei suoi confronti. Il risultato è che più passa il tempo e più il sito web perde il focus di insegnamento.

Numero 1 nell’accaparrarsi il tiktoker più promettente

Oltre alle solite ricette e al gruppo dei foodblogger veterani o più recenti, sembra che la mission di Giallo Zafferano sia quella di affiliare i tiktoker emergenti. L’impressione è che non importa chi siano, non importa cosa facciano o dove (raramente cucinano nella redazione di Giallo Zafferano, ma creano a casa propria) e purtroppo è evidente in molti casi che non importa nemmeno se siano bravi o no. Non appena le visualizzazioni di qualcuno diventano rilevanti, d’improvviso lo si vede cucinare le stesse cose con il marchio GZ, o comparire direttamente tra le pagine ufficiali dei social network o del sito web originario.

Quindi, via libera agli asmr, alle diete alternative, al foodporn, a clip dinamiche a suon di schiocchi di dita. Qualche ricetta è stupenda – molti creator sono validi, la cosa non è messa in discussione – ma molte altre sono approssimative, sbilanciate, poco chiare, d’effetto. Come dicevo, fatte spesso solo per tener incollati allo schermo. Tutto ciò, bilanciato da chef e pastry chef stellati (ben pagati) che ogni tanto compaiono per recuperare un po’ di timore reverenziale da parte degli utenti.

Giallo Zafferano è diventato un Social Network

Dall’essere un nome con la N maiuscola, un faro nella gastronomia casalinga, Giallo Zafferano è diventato uno dei tanti siti web. Approdiamo a ricette o videoricette senza nemmeno renderci più conto di essere li oppure altrove, un content vale l’altro (ed è normale che si vada a simpatia), una ricetta vale l’altra, un portale vale l’altro. Mille stili e intenti derivati dai mille creator coinvolti e intercambiabili, ognuno con una propria narrazione e con proprie idee o tecniche culinarie. Difficile che l’utente riesca a orientarsi e a scegliere, difficile riuscire a fidarsi. L’immagine qui sotto sembra il feed di Tik Tok cercando contenuti food… invece, è solo pagina Tik Tok di Giallo Zafferano: moltissimi volti anche noti, parecchi dei quali sono già protagonisti a se stanti e creators anche per altri brand (Food Network, per esempio).

Per rispondere alla domanda posta nel titolo, quindi, sì: ha ancora senso di esistere ma a mio parere non più come sito di ricette bensì come portale, come un Google delle ricette firmate da altri, oppure esclusivamente come agenzia di talent – come già in parte è diventato con la Zenzero Talent Agency. Perché è evidente: ormai Giallo Zafferano è diventato un Social Network.