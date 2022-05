Ho rifatto a casa le ricette più iconiche prese da Gilmore Girls - The official cookbook, uscito recentemente.

Nel 2022 per ora sono successe tantissime cose, e io ricorderò quest’anno anche per l’uscita di Gilmore Girls – The official cookbook: il ricettario ufficiale della serie tv Una mamma per amica, uno show in cui il cibo e il caffè sono colonna portante. Vi starete chiedendo quale sia lo scopo di questo articolo: è per chi condivide i miei stessi sentimenti da fan accanita ed è curioso di sapere non solo quali sono alcune delle ricette più iconiche raccolte nel libro ma anche come vengono se rifatte a casa. Chiamatemi Sookie St.James… o “Soosie” (questa è per intenditori).

Selezionare solo alcune ricette è stato un incubo: quali? Come fare? Sono troppe! Come la pizza più grande del mondo (che poi è diventata “la pizza più grande del Connecticut”) per il compleanno di Lorelai, come il micidiale punch di Miss Patty o il tè freddo per Norman Mailer, i biscottoni di Sookie, le ciambelle glassate, le vongole del Mondo della frittella di Al, la torta al caffè per il sedicesimo di Rory, la confettura di “lampocado” fatta da Jackson, i sandwich all’uovo senza uova della Signora Kim, il tacchino fritto del Ringraziamento, il gelato al cioccolato-cioccolato di Taylor, il marzapane svizzero, la birra che per Emily equivale a “succo di imbecille” se a berla è Luke. Insomma spero tanto vogliate e amiate farmi compagnia, perché ora si cucina: cipria e boom!

Il Santa burger

St 1 ep 10. Lorelai ha litigato con Emily e con Rory, ed è stata quindi testardamente esclusa dalla super cena natalizia a casa dei genitori. Sola e triste si rifugia nel Diner, e Luke le prepara un hamburger-ritratto di Babbo Natale per tirarla su di morale. Purtroppo lei non lo mangia, perché corre in ospedale (con Luke) da suo padre Richard che ha avuto un infarto.

Semplicissimo da fare e molto carino anche se difficile da mangiare. Io ho usato fiocchi di latte al posto del formaggio suggerito. Quanto al gusto, ammetto di non averlo assaggiato nemmeno io come Lorelai: no urgenze, ma oggi ci sono 30 gradi.

Mashed bananas on toast

St 1 ep 9. Tra Lorelai e la madre Emily è un susseguirsi di alti e bassi. E, i bassi, sono davvero bassi. C’è tuttavia un momento in cui si respira tutto l’affetto che c’è tra loro: Rory è al ballo della Chilton e Lorelai è a casa con la schiena bloccata, intontita dai farmaci. Sua mamma le prepara il (discutibile) toast con banana schiacciata che usava farle da piccola, affermando le piacesse tantissimo. Cosa non vera, ma che fa teneramente ridere entrambe – prima di un altro grave litigio.

A Emily e Lorelai ha fatto ribrezzo, ma io personalmente l’ho amato tantissimo: ho aggiunto giusto un filo di agave in superficie, ma ricetta top e ottima per una colazione.

Il cocktail Rory

St 6 ep 7. L’alcol è spesso protagonista di scene memorabili. Difficile selezionarne solo un paio ma alla fine ho deciso: mi concentrerò sul The Rory drink ovvero il lezioso e stucchevole cocktail personalizzato che Emily inventa per la (non richiesta e non sentita) festa del 21 esimo compleanno della nipote. Un cocktail rosa invadente, che “sa davvero di color rosa, ma proprio rosa rosa!“.

Ed effettivamente è vero: bello da vedere e presentare, il gusto è tuttavia per chi ama molto la dolcezza nei cocktail.

Trionfo variegato alla menta alla “Donna Reed”

St 1 ep 14. Si tratta del dessert che Rory prepara a Dean per la serata a tema Donna Reed (quella del Donna Reed Show) a casa della vicina Babette. In quella occasione, Rory indossa vestito a ruota e perle, per cui viene presa in giro all’infinito dalla madre. Il nome originale del dolce è Lime fantasy supreme ma in italiano han tradotto con “trionfo variegato alla menta” e io mi atterrò a questa versione. Stravolgerò quindi le indicazioni sul libro, che propone comunque un’immagine lontana dal dolce che si vede in questa importante puntata.

La mia versione prevede acqua, sciroppo alla menta zero calorie, colla di pesce (25 g per 1 l di liquido in totale), panna spray e ciliegina. Freschissimo, ipocalorico, sono soddisfatta e lo rifarò.

Johnny Machette’s

St 3 ep 18. Il Johnny Machette è la pietanza che Richard in persona prepara alle Girls durante la cena del venerdì in cui Rory annuncia che sarebbe andata a Yale. Sembra pasta al forno pasticciata (pasta casserole) con di tutto un po’: crema di funghi, zucchine, zucca, tonno… Presumo sia ispirata alla pietanza Johnny Marzetti, tipica del Midwest, ma è solo una mia supposizione. Richard racconta di quando sua nonna gli preparava questa pietanza e di come “Johnny Machette dev’essere servito abbondante!“.

Ho omesso un paio di ingredienti perché non li ho trovati, e la mia versione è vegetariana (la ricetta prevede il tonno), ma eccola. Pasta, besciamella e crema di funghi, zucchine, zucca, funghi.

“Please Luke, please please please”

St 1 ep 1. Questa è la prima frase della prima scena della prima puntata dello show: Lorelai entra da Luke e implora già di primo mattino per il sesto caffè della giornata. E lui, già innamorato, glielo serve. Tazza ampia, caffè nero fumante, la linfa vitale di Gilmore Girls nel luogo più importante di tutti: il bancone del Luke’s Diner, dove si susseguono gioie, dolori, comicità, sorprese, quotidianità.

Non è una ricetta, il caffè in filtro… ma come rappresenta l’inizio di tutte le avventure Gilmore, rappresenta l’inizio anche di tutte le mie giornate.

Il ricettario: recensione NON emotiva

Scritto da Elena P. Craig e Kristen Mulrooney, il ricettario ha copyright legati alla Warner Bros ed è edito da Insight Editions. La divisione in capitoli segue i “luoghi” della serie: il Diner di Luke Danes, il Dragonfly Inn e Sookie, una full immersion nella vita a Stars Hollow, poi la casa di Lorelai e Rory, e infine la vita legata ai nonni Richard e Emily. Tutto molto accurato (anche se mancano due ricette: la torta rum e cioccolato di Sookie e il Sandwich Montecristo), e una selezione di ricette che varia da cocktail a torte imponenti, da snack salati a pietanze eleganti, dolcetti classici e pietanze tradizionali di altre culture, ricette peccaminose e anche più salutari (quelle della Signora Kim!).

Gilmore Girls è come un comfort food: ne senti la necessità quando sei giù o quando vuoi una coccola tutta per te, anche a piccole dosi sa sempre come parlarti e come farsi ascoltare, e hai la certezza che puoi sempre contare su di lui. Where you lead I will follow!