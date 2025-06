La cucina del Sud Sardegna si fa manuale di pura antropologia: è il ricettario di Saboris Antigus

Dalla tradizionale fregola con lo zafferano alla minestra di anguilla in chiave contemporanea, passando per i pitzottis (volgarmente detti "gnocchetti sardi") preparati a mano, come una nonna dell'entroterra sardo e, in alternativa, come un grande chef: ecco il ricettario di Saboris Antigus, dedicato alle regioni della Trexenta e del Sarcidano.

La Sardegna, soprattutto quella dell’entroterra, è tra le regioni italiane la più misteriosa, con tradizioni ben radicate, ancora legate ai ritmi della terra e al sapere antico dell’uomo. La sua cucina è una delle massime espressioni di questo, fatta di ingredienti semplici e preparazioni che manifestano un senso artistico primigenio.

Recuperare le ricette della tradizione non è mai stata un’operazione fine a se stessa, ma piuttosto un lavoro antropologico sui legami sociali, le abitudini, il modo di festeggiare dei popoli che preparano quei piatti. Questa operazione ha animato per 11 anni la manifestazione gastronomica Saboris Antigus, e ora è diventata anche il ricettario Saboris Antigus, un’opera edita grazie alla collaborazione dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e dedicata alla valorizzazione della cucina tradizionale sarda, soprattutto di quella legata alle regioni della Trexenta e del Sarcidano.

Un libro bello da vedere e da leggere, frutto di molti anni di ricerca e che restituisce non solo ingredienti e preparazione dei piatti, ma la storia dei popoli che li hanno inventati molti secoli fa e che li preparano ancora oggi.

Saboris Antigus: il libro

Saboris Antigus è un’opera che nasce come naturale prosecuzione della manifestazione enogastronomica omonima, una rassegna, promossa in nove paesi della Trexenta e del Sarcidano, che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale, agricolo e culinario della Sardegna più autentica. Il volume presenta 18 piatti tradizionali della cucina contadina sarda, recuperati attraverso un attento lavoro di ricerca condotto dalla cuoca Chiara Cogotti, che ha raccolto testimonianze dirette e antichi saperi nei borghi coinvolti, riportando in vita preparazioni legate a feste, stagioni e rituali familiari. Accanto a queste, il ricettario propone anche 9 interpretazioni contemporanee firmate da noti chef sardi: Davide Atzeni, Riccardo Massaiu e Marina Ravarotto.

Le immagini del food photographer Francesco Pruneddu arricchiscono il volume con un forte impatto visivo. Saboris Antigus è così un atto d’amore verso il territorio, una testimonianza viva di identità collettiva, che invita a custodire e tramandare la cucina come espressione culturale e comunitaria. Non aspettatevi però un greatest hits di ricette note ai più, ma piuttosto un insieme di piatti insoliti, quasi arcani, tutti da riscoprire. Un esempio ne sono “sitzigrrus a sa gesichesa cun pani trattau” (lumache alla maniera di Gesico con pane trattato). Sitzigorrus è il termine in lingua sarda che indica le lumache di terra, che in Sardegna sono un ingrediente tipico della cucina povera e contadina e in molti paesi, come Gesico, rappresenta una preparazione identitaria; come da tradizione, le lumache vengono cucinate con l’aglio, il vino bianco e il prezzemolo e poi viene aggiunto il pangrattato, che ne assorbe il sughetto.

E ancora i Pitzottis serresus, molto simili ai più celebri malloreddus, che si preparano con farina di grano duro mescolata con acqua e zafferano sardo (un’altra eccellenza del territorio), che gli conferisce un colore giallo accesso; si condiscono con un soffritto di lardo e cipolla, erbe aromatiche e pomodoro.

3 chef, che non sono stati scelti a caso

Un conto è optare per l’abusata etichetta di cucina tradizionale rivisitata, frase ormai svuotata di ogni significato. Un conto è scegliere la Sardegna come base per la propria attività di alta ristorazione, che non è una scelta di campo facile, e mettere anima e copro nella valorizzazione di tecniche, prodotti e territorio.

Marina Ravarotto è la chef e proprietaria di ChiaroScuro, nel cuore di Cagliari, inserito nella guida Michelin con il riconoscimento Bib Gourmand. Lei è una delle donne che si batte paerché ricette antiche e importanti come su filindeu non si perdano.

Davide Atzeni è uno chef sardo che, dopo importanti esperienze in Italia e quasi dieci anni a Parigi in ristoranti stellati, è tornato nella sua isola per fondare il ristorante Coxinendi a Sanluri.

Riccardo Massaiu è lo chef e cofondatore del ristorante I Sarti del Gusto, nel centro di Cagliari. Anche lui ha lavorato fuori, prima nel continente e poi in Germania; ma è voluto tornare per lavorare con materie prime tutte sarde, e l’estetica dei suoi piatti condivide moltissimo con quella, già avanzatissima, della cucina tradizionale.

Anche la scelta dei territori non è banale

La Trexenta è una storica subregione situata nel centro-sud della Sardegna, a nord della città metropolitana di Cagliari. In epoca romana era conosciuta come il “granaio della Sardegna” per la ricchezza e la fertilità dei suoi campi, vocati alla coltivazione di cereali. Ancora oggi, l’identità della zona resta fortemente agropastorale: piccoli borghi come Guasila, Selegas, Suelli e Gesico conservano tradizioni religiose, contadine e gastronomiche che costituiscono il cuore culturale di questo territorio.

Il Sarcidano, anch’esso nel sud dell’isola, si estende tra l’entroterra centro-meridionale e i margini dell’altopiano della Giara, in un’area di transizione tra la Marmilla e la Barbagia. Questa regione è ricca di testimonianze storiche e archeologiche, in particolare di epoca nuragica, e ha una lunga tradizione pastorale e artigianale, come dimostra la lavorazione del rame a Isili. Paesi come Nurri, Serri e Gergei custodiscono un patrimonio culturale fatto di ritualità religiose, feste e saperi antichi profondamente radicati nella vita delle comunità locali.

