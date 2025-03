La friggitrice ad aria non esiste

Vogliamo più patatine fritte e siamo contenti che quelle patatine non siano fritte. Per questo stravediamo per la friggitrice ad aria, tutta aria e niente fritto, piccolo elettrodomestico figlio di una grande ipocrisia.

Il perfetto suddito del totalitarismo è l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso, non esiste più. Lo scriveva Hannah Arendt nelle origini del totalitarismo (1951). Non è solo una riflessione politica, nel nostro millennio questa è la massima per antonomasia degli esperti di comunicazione. Quale esempio perfetto ne è la friggitrice ad aria? Un fornetto ventilato di piccole dimensioni che, con il suo nome ipocrita, convince il nostro cervello che sta mangiando realmente delle patatine fritte, quando invece si tratta di patatine al forno, il più delle volte pure surgelate.

La percezione della realtà alterata dallo storytelling (o dalla narrazione come dicono i fighi della Holden) è la cifra reale della nostra contemporaneità. Ma ovviamente c’è un livello più profondo che spiega la nostra sottomissione: vogliamo più patatine fritte, siamo contenti che quelle patatine non siano davvero fritte, così ci lasciamo convincere bonariamente.

Friggitrice ad aria: storia di un elettrodomestico ipocrita

La tecnologia di questo elettrodomestico nasce nei primi anni 2000, il suo inventore è Fred van der Weij, un ingegnere olandese seriamente preoccupato per il suo fegato, che cercava un modo per cucinare patatine croccanti con meno olio. Ma la svolta arriva nel 2010 grazie a Philips, che durante la fiera IFA di Berlino lancia la prima friggitrice ad aria su larga scala con il nome giusto: Philips AIRFRYER.

In sostanza, proprio come un forno ventilato, è fatta da una resistenza che riscalda e di una ventola, entrambi posizionati nella parte superiore dell’apparecchio. La ventola crea un flusso di aria molto calda (la camera di cottura è molto piccola rispetto ad un forno tradizionale) permettendo una cottura veloce e omogenea, con la formazione di una crosta croccante all’esterno, e mantenendo l’interno morbido. Dunque il processo di cottura è semplicissimo: il caldo e l’aria disidratano la superficie degli alimenti creando la crosticina.

Se invece si frigge un alimento per immersione in un grasso bollente si innescano diversi processi chimici e fisici. Il primo è che l’acqua contenuta all’interno degli alimenti con il calore viene spinta verso l’esterno, creando una barriera all’olio e impedendogli di penetrare troppo in profondità. L’olio penetra per un sottile strato e crea la crosticina, che è decisamente più spessa di quella ottenuta con la friggitrice ad aria. La temperatura dell’olio in frittura è 180 gradi, cioè gli alimenti hanno uno shock termico perché entrano in contatto con il grasso bollente immediatamente e si innesca subito la reazione di Mallard (che parte dai 140 gradi) e, come ormai tutti sanno, si tratta di un processo chimico tra zuccheri e proteine, che dà colore e crea composti aromatici. Dunque riassumiamo: la frittura dà una crosta spessa, scura, profumata e saporita. La friggitrice ad aria secca la superficie degli alimenti e dà vita ad una reazione di Mallard più attenuata.

Comunque ci sono anche degli aspetti positivi. Consuma meno di un forno e costa al massimo 300 euro, se proprio si vuole un modello pro con connessione WiFi e una varietà tale di programmi che vi sarà impossibile usare in una vita. Se però non ci credete troppo ma volete comunque acconsentire al trend gastronomico della casalinga di Voghera del momento, i modelli più economici partono da 40 euro, e soprattutto – diciamocelo – questo è quel classico oggetto che arriva a casa grazie alla raccolta punti del supermercato. Insomma, se volete procuratevene una, se lo desiderate usatela anche, ma sappiate che ogni volta che la chiamerete friggitrice uno dei vostri neuroni si suiciderà sull’altare del totalitarismo markettaro.