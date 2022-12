Le 14 migliori ricette con l’harissa, per imparare a usare la salsa Patrimonio Unesco

Sapete cucinare con l'harissa? Avete bisogno di idee? Abbiamo raccolto per voi dal web 14 ricette molto creative in cui usare questa salsa.

di Lavinia Martini 6 Dicembre 2022

Se siete stati attenti, vi sarà capitato di sentir parlare di recente di una certa salsa tunisina che ha ricevuto un importante riconoscimento Unesco, l’harissa. Se invece siete stati ancora più attenti, probabilmente faceva parte della vostra dispensa già da tempo e sapete perfettamente come usarla. Nel caso in cui siate ancora alla ricerca di qualche consiglio, abbiamo selezionato alcune ricette dai social che vi permetteranno di fare due cose:

capire come utilizzare questa pasta dal colore incendiario; copiare le ricette più buone che ha già testato qualcuno prima di voi.

L’harissa è un ingrediente estremamente versatile, che viene utilizzato in moltissime cucine ormai, per marinare, condire, speziare, rendere piccante, arrostire, insaporire una grandissima varietà di pietanze. Dalle verdure al cous cous, dalla pasta alla uova, dalle carni al risotto, una piccola o molto generosa dose di harissa quotidiana può rendere più intrigante anche il piatto più banale.

Ecco dunque la nostra selezione di ricette con l’harissa:

Cavolo e Harissa

Per quelli che si trovano già a un livello avanzato, non solo di utilizzo dell’harissa ma anche in cucina, c’è questa bellissima ricetta con cavolo hispi, noci di macadamia, miele fermentato e harissa. Dite la verità: non ci pensavate proprio che un cavolo potesse essere così bello?

Burger e Harissa

Per gli appassionati di burger, in questo caso vegan, ecco una ricetta che deve essere solo assemblata: bun, salsa harissa, hummus, germogli, burger vegetale e salsa all’aglio. Molto semplice, di grande effetto. Se vi piace questo stile, sempre dallo stesso autore c’è anche la ricetta del wrap con l’harissa.

Orzo e Harissa

Un piatto assolutamente insospettabile che vorrete mangiare subito? Probabilmente è proprio questo: orzo con cipolle caramellate, noci e burro d’harissa piccante. I sapori, scrive l’autrice, ricordano vagamente quelli di una zuppa di cipolle alla francese. Per un comfort food di sicuro effetto.

Nachos e Harissa

Nargisse Benkabbou è un’autorità assoluta quando si parla di cibo marocchino e, più in generale di cibo del Nord Africa. Nella sua gallery le ricette che coinvolgono l’harissa sono parecchie. Questa è davvero semplicissima: un piatto fusion tra Messico e Marocco, ovvero dei nachos realizzati con carne macinata kefta e salsa all’harissa.

Uova e Harissa

La combinazione di uova e harissa sembra particolarmente riuscita. Ma mai come in questa ricetta. Gli ingredienti sono parecchi, ma nonostante questo non è molto difficile da realizzare. Si tratta di yogurt all’aglio, uovo alla coque, pomodori ciliegini rossi e gialli, dukkah di pistacchio, menta, coriandolo, petali di rosa e olio di harissa.

Pizza e harissa

Per i puristi potrebbe essere un vero colpo: perché non mettere infatti l’harissa sulla pizza? Ci ha pensato una bravissima pizzaiola che realizza pizze dai sapori internazionali (e ogni tanto, anche cose strane a forma di cuore). In questa pizza, l’harissa si unisce con salsiccia Merguez, basilico, gorgonzola, mozzarella, crema di zucca.

Patate e Harissa

Questa è una delle centinaia di ricette che Ottolenghi ha realizzato con l’harissa. In questo caso specifico, insieme a Ixta Belfrage. Si tratta di patate piccanti arrostite servite con una salsa di soia e tahina.

Pollo, riso e harissa

Questa ricetta è per chi ritiene il riso una cosa noiosa, scrivono gli autori. O semplicemente, aggiungiamo noi, vorrebbe assaggiarlo in una nuova veste. Ecco quindi riso all’harissa con carote, quinoa e riso pilaf. Da servire in un unico piatto e mangiare a grandi cucchiaiate.

Focaccia e Harissa

Assumiamo che in questo caso, la focaccia usata come base per questa ricetta si possa comprare già pronta, oppure che si possano cucinare anche solo i ceci all’harissa: non sarebbe perfetto? Ecco dunque una ricetta con hummus e ceci all’harissa, su triangolini di focaccia. Enjoy!

Harissa in crema

Una semplice ricetta di patate? Non sia mai. Questa che, oltre a sembrare buonissima, è anche molto bella, è preparata con patate croccanti, limoni confit, spinaci e crema d’harissa. La ricetta è direttamente nella gallery del post.

Cous Cous e Harissa

Anche se a vederlo da questa immagine, la grana del couscous sembra molto piccola, questa è una ricetta per usare l’harissa come accade spesso in Tunisia: ovvero con il cous cous. In questo caso si aggiungono anche la salsa di labneh e i finocchi.

Toast e Harissa

Qualcuno potrebbe aver trovato il toast definitivo per la propria colazione, se ha due stomaci, oppure un pranzo decisamente abbondante: in questo caso si tratta di nuovo di harissa e uova, ma le uova sono fritte, messe su due fette di pane e accompagnate da uno yogurt con erbe e aglio.

Tacos e Harissa

Per continuare il filo diretto tra Messico e Tunisia, ecco quelli che sembrano dei tacos super carichi che includono la salsa piccante nella ricetta. Si tratta di tacos con pollo, harissa, halloumi e tzatziki. Una di quelle ricette che potresti mangiare in un ristorante a Londra e che magari vuoi prepararti a casa tua.

Spaghetti e Harissa

Per l’ultima ricetta ce ne possiamo rimanere in una zona di comfort, quasi a casa nostra. Sara Porro, food writer e grande appassionata di Ottolenghi, realizza una sua ricetta di spaghetti con miso e harissa e la spiega passo passo. Così non avete neppure la scusa della lingua.