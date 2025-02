L’enogastronomia al confessionale: la strana pubblicità compare ad Alba

Alienante, spiazzante, certamente d’impatto. Alle porte della città di Alba, città gastronomica italiana a volerne scegliere una, ci si imbatterà con l’immagine di un penitente, immortalato nell’atto di confessarsi. Accanto a lui, deposto in quello che è probabilmente un intervallo dal lavoro, sospeso per l’urgenza del sacramento, un cesto di ortaggi.

È la scarsamente democristiana campagna pubblicitaria di Agricola Multimedia, agenzia di comunicazione specializzata in enogastronomia nel cuore delle Langhe. Il claim è “Le parole che non vi hanno mai detto“, a rimarcare il concetto di rottura rispetto a canoni ormai vetusti, ma anche un invito a un rapporto più intimo e profondo tra i produttori di food and beverage e chi ha l’onere di trasmettere il loro messaggio.

Le parole che non vi hanno mai detto: la prima storia vera

Il superamento della comunicazione di sé fatta con lo stampo, per l’imprenditore, implica una confessione. Una provocazione? Di certo, ma la metafora è coerente, se si osserva lo standard diffuso tra siti internet di ristoranti, profili social di cantine vinicole e produttori alimentari. E la banalità del messaggio stride ancor più quando le immagini, i video e le parole provengono da aziende il cui prodotto è tutt’altro che banale, quelle che più delle altre hanno avrebbero una qualità da trasmettere, ma dietro la patina delle solite frasi non riusciranno mai a fare la differenza.

Entra così in campo il concetto di non detto: la verità auto-censurata è, probabilmente, la giusta via. Se veicolata con la giusta professionalità: il che chiaramente implica una fiducia, tra produttore e comunicatore, volta a un nuovo, più spettacolare, atto creativo.

Un atto che è più originale del continuo appellarsi al tempo dei padri e dei nonni, in un mantra quasi sempre menzognero che ha fatto (o presto farà) il proprio tempo agli occhi dei consumatori.

“Non siamo figli d’arte così come non lo sono coloro che scegliamo di interpretare attraverso le parole, le immagini e i video. Sono le persone che scelgono di dire quelle parole“, commenta Manuela Anfosso, fondatrice di Agricola Multimedia. “Mettiamo in campo le parole mai dette attraverso la competenza, l’orgoglio, la visione, l’arte e la dignità. È questa la voce della comunicazione e dei suoi uomini che, molto spesso, nella solitudine che è propria di chi sa, tengono lo sguardo basso e sottovoce ti raccontano la verità. Non sono mani segnate del tempo ma menti che si rifugiano nella terra. Le parole che non vi hanno mai detto” è la prima storia vera.