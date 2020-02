Che buone le patate dolci! Non si tratta di tuberi come le patate classiche, ma ti radici tuberosi di altra specie: si chiamano anche patate americane o “batate”. Hanno un sapore oggettivamente dolce che si presta al dolce e al salato. Ecco tutte le ricette in cui potete assaggiarle: dal purè alle chips, dalla vellutata al dessert, fritte o nei pancakes… e molto altro ancora.

Patate dolci fritte o al forno

Le patate dolci sono versatili almeno quanto le patate classiche, ma come anticipato nell’introduzione sono più caratteristiche e, soprattutto, perfette per chi normalmente non può mangiare i tuberi. Provate quindi le patate fritte classiche, a bastoncino, ma usando quelle americane… qualche spezia, e via!

Bucce di patate dolci fritte

Lo stesso destino meraviglioso può essere riservato persino alle bucce delle patate dolci: la buccia in questione è ricchissima di proprietà nutritive, oltre ad essere particolarmente buona. Provatele anche al forno, magari insieme ad altri ortaggi.

Chips di patate dolci al forno

Fare le chips di patate dolci al forno è semplicissimo, un perfetto snack o idea per l’happy hour: tutto ciò che vi servirà è una mandolina, in modo da ottenere fette sottili e regolari. Ottenute le fette, senza sbucciare le patate, tamponatele per bene con un foglio d carta assorbente e disponetele poi su una leccarda foderata con carta da forno. Conditele se volete con olio, pepe, paprika e infornate a temperatura alta per pochi minuti.

Al forno avvolte nella pancetta

Se tagliate le patate in grossi pezzi e le avvolgete in una fetta di pancetta tesa o bacon, magari insieme a un rametto di rosmarino, potrete cuocerle sia in forno che alla griglia. Succulente, ottime per una serata tra amici e gustosissime.

Vellutata di patate dolci

La vellutata di patate dolci è una pietanza sostanziosa e appagante, un vero e proprio comfort food da riservare alle serate fredde. Lessatele e frullatele poi con aggiunta di paprika o spezie a piacere, sale, olio evo e un po’ di panna ben calda. Servite con un giro di panna acida.

Torta di patate dolci

Avete presente la classica pumpkin pie? Regina dell’autunno statunitense, una base di frolla con una farcia ricca di polpa di zucca speziata. Ebbene, si può fare la medesima ricetta, proprio pari pari, usando le patate americane al posto della zucca. Una torta elegante e perfetta per ogni occasione.

Pancakes di patate dolci

I pancakes rappresentano la colazione del weekend, quella lenta della domenica in cui ci si diverte a stare ai fornelli per ottenere qualcosa di davvero buono e diverso dal solito. Che ne dite di preparare i pancake alla patata dolce? Basterà unirne un po’ al classico impasto, schiacciandole dopo averle lessate.

Gnocchi di patate dolci

Perché non sostituire le patate tubero con le patate americane? Il risultato sarà un impasto dolce e particolare, di un bell’arancione. Potrete poi cuocere gli gnocchi e condirli con una salsa di gorgonzola, o semplicemente burro fuso e salvia.

Simil guacamole di patate dolci

Con le patate dolci potrete fare un magnifico purè – schiacciandole da cotte e condendole con latte caldo e burro – ma se vi fermate al momento in cui le schiacciate e le fate raffreddare, potrete ottenere una sorta di guacamole (che di solito si fa con l’avocado). Condite le patate con aglio, spezie, cipolla tritata finemente e usatela come salsa per patatine o piadine.

Se questo ortaggio vi interessa, scoprire come trattarle al meglio per valorizzarle!