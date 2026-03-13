Pestàt, Sasaka, Varhackara e Argjel: cosa sono le conserve di maiale friulane

Quali sono, come si fanno e in che modo si usano in cucina le conserve a base di lardo del Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia la cultura del maiale ha dato vita a prodotti di grande valore gastronomico oltre che storico. Se il Prosciutto di San Daniele è il più noto ed esemplificativo, molte altre sono le preparazioni derivate dalla lavorazione della carne suina, capaci di trasformare non solo i tagli più nobili ma anche quelli meno pregiati, ricavando prodotti memorabili a partire dall’esigenza di sfruttare al massimo e conservare tutto ciò che il maiale poteva offrire.

Tra i prodotti che meritano un assaggio ci sono le conserve a base di lardo, che ben presto sono uscite dalla mera cucina di necessità per trasformarsi in preparazioni identitarie.

Pestàt

Il borgo di Fagagna, situato nella fascia centrale collinare del Friuli, custodisce una delle preparazioni più caratteristiche della tradizione gastronomica locale: il pestàt, una particolare conserva-condimento a base di lardo di maiale e verdure aromatiche.

La sua lavorazione è legata alla tradizione della norcineria locale: a Fagagna il commercio dei maiali, i “purcìt”, risale all’epoca di Napoleone, e i norcini – i purcitâr – si tramandavano il mestiere. Oggi la produzione è limitata a poche aziende familiari (ad esempio quella di Mario Lizzi e il Casale Cjanor di Luigina e Margherita Missana) che continuano a produrre il pestàt seguendo un procedimento rigorosamente artigianale.

Si produce nel periodo della macellazione del maiale, tra novembre e marzo e la preparazione è semplice ma richiede grande cura. Il lardo di suino viene macinato e unito a un trito di verdure – carota, sedano e cipolla – insieme a erbe aromatiche come salvia, rosmarino, porro, aglio e prezzemolo. All’impasto vengono aggiunti sale e pepe, a cui si uniscono piccole quantità di spezie, che completano il profilo aromatico. Il composto viene poi insaccato in un budello naturale oppure conservato in barattoli di vetro e lasciato stagionare in cantine fresche e umide (in passato, i camarins, in dialetto).

Il processo di stagionatura è fondamentale: l’azione del sale, del pepe e del lardo impedisce alle verdure di fermentare, mentre la graduale perdita di acqua favorisce la conservazione e la concentrazione degli aromi. Dopo alcune settimane è già pronto per l’uso, ma il gusto diventa più intenso con il passare dei mesi, raggiungendo il massimo della maturazione dopo circa un anno.

In cucina funge da base aromatica: sciolto lentamente in padella, sostituisce il soffritto e insaporisce minestroni, zuppe, carni in umido e patate, ma soprattutto la brovada. Può essere aggiunto a sughi, stufati o spalmato su pane caldo; la variante “rossa”, con pomodoro, è indicata per bruschette o pasta. Viene impiegato, ad esempio, per arricchire i blecs, una pasta fresca simile ai maltagliati, oppure per preparare piatti di carne.

Argjel

Specialità tradizionale della Val Canale e del Canal del Ferro, nella parte più settentrionale della provincia di Udine, nasce come un metodo domestico di conservazione del grasso suino.

Si tratta di lardo di maiale speziato, affumicato e stagionato, successivamente macinato fino a ottenere una consistenza morbida.

I tranci di lardo vengono inizialmente insaporiti con sale, pepe e foglie di alloro, quindi affumicati e lasciati stagionare per circa due mesi in locali aerati. Terminata la stagionatura, il lardo viene macinato e conservato in vasi di vetro, ricoperto in superficie da uno strato di sale che viene rimosso al momento dell’utilizzo.

Tradizionalmente la lavorazione avveniva in ambito familiare, negli stessi ambienti della casa destinati alle operazioni legate alla macellazione del maiale. Si consuma spalmato sul pane, da solo oppure accompagnato da altri salumi. Fuso, è utilizzato come condimento, ad esempio nella polenta, ma l’abbinamento che racchiude tutta l’identità del territorio è quello con il lidric, cioè il radicchio, che viene condito con il lardo fuso al posto dell’olio.

Fondamentale è utilizzare varietà di radicchio dalla struttura coriacea e dal colletto duro, come il grumolo verde o il radicchio triestino, in modo che le foglie resistano al calore del condimento senza appassire eccessivamente. L’argjel viene sciolto e versato sul radicchio, lasciato poi intiepidire vicino a una fonte di calore.

Varhackara (o Waracke)

Specialità della Carnia, ha origine a Timau (Paluzza) come ricetta di recupero. Pancetta, guanciale, lardo e ritagli nobili sono macinati finemente a coltello e insaporiti con erbe di montagna e aglio. Si ottiene un impasto cremoso, molto profumatissimo e saporito, che si consuma spalmato sul pane caldo, servito con polenta o come base per frittate, minestre, uova e ripieni.

Sasaka

Tra le specialità meno conosciute, è antico prodotto tradizionale diffuso nella Val Canale, in particolare nei comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, in provincia di Udine. Simile alla precedente, è una preparazione a base di lardo e pancetta di maiale, speziati, macinati e conservati in vasi di vetro, tradizionalmente consumata spalmata su fette di pane di segale.

La lavorazione inizia con lardo e pancetta crudi, che vengono messi a riposo in cantina sotto sale e pepe e bagnati con vino aromatizzato con aglio bianco lasciato in macerazione. Dopo circa una settimana, i tranci vengono prima fatti asciugare e successivamente affumicati. A questo punto le carni vengono macinate insieme a cipolla cruda tritata e mescolate a lungo fino a ottenere un composto uniforme e ben amalgamato. Il prodotto finale viene poi confezionato in vasi di vetro, pronto per essere consumato.