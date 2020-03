In cucina c’è una parola magica: si dice polpette di tonno al forno e risolve pranzi e cene in maniera originale e sfiziosa. Basta del buon tonno in scatola, uova, pangrattato e un pizzico di fantasia per preparare tante ricette. Noi ne abbiamo raccolte 7, con verdure, quinoa, lenticchie, patate e tante forme diverse per stuzzicare tutti i gusti.

Ecco dunque le ricette da provare per gustare le polpette di tonno al forno.

Polpette di tonno e verdure

Largo alla fantasia! Per le polpette di tonno e verdure potete scatenarvi. Patate, piselli, zucchine, carote, sedano, cipolla: tutto è valido, basta cuocerle bene al vapore. Poi si incorpora con il tonno, 2 uova, formaggio grattugiato, del buon olio extravergine e pangrattato quanto basta. Al resto pensa il forno, 180°C fino a doratura.

Polpette di tonno e quinoa

Leggere e colorate, le polpette di tonno e quinoa diventano un piatto unico proteico grazie all’accoppiata dei cereali con il bianco d’uovo. Incorporate la quinoa cotta, il tonno e l’albume; aggiungete gli aromi di aglio, lime e menta, formate le polpette e spennellatele bene di olio. Cuocete in forno a 180°C o in microonde a 600 watt.

Polpette di tonno con mela e zenzero

Rinfrescare il palato è un gioco da ragazzi con le polpette di tonno aromatizzate alla mela e zenzero. Per queste polpette speziate vi basterà grattugiare le mele e lo zenzero, tritare l’aglio e il peperoncino e spremere il succo di lime. Incorporate gli aromi con tonno, uova, formaggio e pangrattato, infornate e…inforchettate!

Polpette di tonno senza uova

Ebbene sì, siamo riusciti anche a scovare la ricetta senza uova per chi non può mangiarle o chi non le gradisce. Vi assicuriamo che non vi accorgerete della differenza: provare per credere, con la nostra ricetta.

Burger di tonno e lenticchie

Pochissimi ingredienti ma tantissimo gusto (e tantissime proteine!). Il burger di tonno e lenticchie si fa in un batter d’occhio: basta frullare i legumi cotti, aggiungere cipolla, carota e olive tritate, il tonno e l’albume di un uovo. Regolate di pangrattato per la consistenza e formate i burger con un coppa pasta. Cuocete in forno 10 minuti per lato.

Polpette di tonno speziate

Le polpette di tonno da sole sono buonissime, macon le spezie sono la fine del mondo. Provatele alla curcuma, al curry e al cumino per un mix esplosivo di sapori mediorientali. Oppure alla paprika, leggermente piccanti dal retrogusto dolciastro; o ancora con salsa di soia o miso, distintamente umami e saporite.

Rösti di tonno e patate

Il rösti è la frittella tipica svizzera a base di patate e formaggio. Oggi però ha deciso di andare al mare e incontrare il tonno. Unite gli ingredienti a uova, sale, pepe ed erba cipollina, formate dei dischi spessi circa 1 cm e infornate a 200°C per 30 minuti. Servite dorati e croccanti.