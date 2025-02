Storia dell’oro in cucina

L'oro in cucina è una trashata o un tocco di classe? Come si usa, perché e che gusto ha il prezioso metallo giallo, utilizzato nella gastronomia ben prima di Gualtiero Marchesi.

Comunque la pensiate sull’oro in cucina, il trend gastronomico nobilitante è partito da lontano, prima di essere a lungo dimenticato e tornare di tendenza, ben oltre il fine dining. L’oro alimentare, o edibile, insomma commestibile, ha una storia radicata nel tempo certo più interessante delle bistecche di Salt Bae.

Cos’è l’oro commestibile

Partiamo dalle basi: che cos’è l’oro commestibile? Prima di tutto questo deve essere puro, senza aggiunta di rame o altri metalli. Deve essere lavorato, al pari dell’argento commestibile, in strutture autorizzate per la realizzazione di prodotti destinati all’uso alimentare ed è quindi diverso da quello che troviamo su anelli, orecchini o collane.

La materia prima, in ogni caso, è sempre la stessa. Oro e argento si possono mangiare, in quanto coloranti alimentari classificati dalla legislazione dell’Unione Europea con le sigle E175 ed E174, sempre che vengano rispettati i parametri minimi di purezza richiesti e sempre che vengano utilizzati secondo le vigenti disposizioni locali. Se è vero che l’oro commestibile viene considerato un prodotto premium, associato al fine dining o comunque a una cucina di lusso, è bene precisare che questo costa molto meno di altri prodotti di posizionamento come caviale e zafferano. Certo, economico non lo è di certo, ma basta cercare in rete per sapere che una foglia d’oro 24 carati viene prezzata intorno ai 9 euro. Per darvi un parametro di riferimento, con una foglia d’oro si può decorare un’intera torta.

Sfatiamo subito un altro falso mito: l’oro edibile, così come l’argento, non ha alcun gusto metallico. Anzi, non ha alcun gusto né odore. Se lavorati in spessori sottilissimi (decimi di micron), oro e argento alimentari risultano infatti insapori e assolutamente impercettibili al palato. Allo stesso tempo, non hanno alcun effetto sul nostro organismo. Sono insomma delle mere decorazioni estetiche che servono ad abbellire un primo, un secondo e soprattutto un dessert, ma anche cocktail e distillati vari. I tagli più diffusi sul mercato sono appunto la foglia, la polvere, le briciole e i fiocchi: la scelta dipende ovviamente dal tipo di impiego che gli daremo.

I primi utilizzi dell’oro in cucina

Bisogna andare indietro e ancora più indietro nella storia per ricostruire la storia dell’oro come alimento. I primi utilizzi dell’oro commestibile risalgono addirittura all’Antico Oriente e all’Egitto del II millennio a.C., quando si credeva ancora che questo avesse proprietà benefiche per il nostro organismo oltre a rappresentare un simbolo divino. Il suo impiego per decorare il cibo è attestato anche nel mondo greco-romano e una grande quantità di fonti successive ne descrive l’utilizzo nelle corti medievali e rinascimentali, dove l’oro veniva adoperato per stupire gli ospiti con sfarzosi banchetti. L’uso dell’oro nelle preparazioni gastronomiche veniva anche descritto nei ricettari dell’epoca, come quello di Maestro Martino nel XV secolo, che suggeriva di decorare i pavoni con oro battuto, e nell’“Opera” di Bartolomeo Scappi, che parlava di torte impreziosite con oro e argento.

La svolta firmata Gualtiero Marchesi nel ‘900

Dopo un lungo periodo avaro di testimonianze, ci ha pensato il padre della cucina italiana moderna Gualtiero Marchesi a rispolverare – in tutti i sensi – l’utilizzo dell’oro in cucina. Il 1981 viene ricordato per l’appunto come l’anno del suo risotto oro e zafferano, una raffinata variante del celebre risotto alla milanese. Quest’abbinamento affonda le sue radici sempre nella storia, visto che nelle corti medievali in cui non ci si arrivava a procurare l’oro questo veniva sostituito proprio con lo zafferano. Costoso sì, ma comunque meno dell’oro. L’obiettivo era il solito: adornare le vivande per intrattenere l’occhio dei commensali ancor prima del loro palato.

Questo specifico piatto di Marchesi suscitò molta attenzione internazionale, portando l’uso dell’oro nelle cucine più esclusive. Dopo di lui, altri chef e ristoranti hanno continuato a usarlo per realizzare piatti sempre più lussuosi: dal ristorante newyorkese Serendipity 3, che nel 2007 ci ha costruito il dessert più costoso al mondo secondo The Guinness World Records (la coppa di gelato “Frrrozen Haute Chocolate”, del costo di 25.000 dollari), fino al noto chef-personaggio Salt Bae, che ha fatto proprio delle sue bistecche dorate un marchio distintivo dei suoi locali. Senza dimenticare il panettone di Sal de Riso in Costiera Amalfitana o la lunga serie di scintillanti pizze dorate spuntate come funghi in ogni dove. Ricorderete tutti infine il tanto chiacchierato panino con foglia d’oro, zafferano e caviale di senape ideato nel 2023 da Carlo Cracco. Polemiche a non finire.

A Firenze ha aperto un ristorante interamente dedicato all’oro: pacchiano o raffinato?

Nonostante sia stato quasi sempre sinonimo di opulenza e sensazionalismo, e per questo inserito nei menu di alcuni fra i ristoranti più prestigiosi o costosi del pianeta, ci sono anche alcuni esempi di utilizzo dell’oro “dal basso.” Ciò che mi ha portato a scrivere questo pezzo è stata non a caso la cena che ho fatto qualche giorno fa in una nuova apertura fiorentina: Pizzadoro. No, non è (solo) una pizzeria come potrebbe farvi pensare il suo nome. Nel quartiere delle Cure ha debuttato un vero e proprio ristorante, che ha deciso di dare un tocco luxury a tutti i suoi piatti. Pure alla pizza.

Potremmo ora metterci qui a discutere della bellezza stilistica o della possibile ridondanza di questa scelta, ma ciò che mi ha fatto maggiormente riflettere non è tanto l’utilizzo dell’oro in cucina (già visto e rivisto) quanto la sua capillarità nelle proposte dello chef peruviano Josué De La Cruz. A Firenze, del resto, mancava un locale in cui il prezioso metallo a 24 carati fosse elemento comune a pizza, burger e piatti della cucina. La domanda è: funzionerà? Pizzadoro, nato grazie all’intuizione di imprenditori già presenti in città con altri ristoranti tra cui Pierluigi Madeo, ha aperto le sue porte da troppo poco tempo per rispondere a questo quesito, ma siamo senza dubbio di fronte a una realtà che dividerà. E che, proprio per questo motivo, sta già facendo parlare di sé, dimostrandosi una trovata intelligente almeno a livello marketing.

“Pacchiano” diranno alcuni, “wow” dicono altri col loro telefono pieno zeppo di foto da caricare su Instagram, fatto sta che – oro o non oro – alcuni piatti sono risultati anche buoni da mangiare, oltre che belli da vedere: spicca per distacco il “Nido d’oro”, un uovo poché su un nido di pasta kataifi, tartare di funghi di stagione, salsiccia e spuma di zucca. Gli altri signature sono il “Farrottino d’Oro”, un farro mantecato con una bisque di gambero rosso, merluzzo marinato e rifinito alla piastra, accompagnato da un corallo d’oro 24k. E ancora, un bagno di lava d’oro accompagna il burger di Angus con scamorza affumicata, pancetta, cipolline in agrodolce, cheddar e uovo a occhio di bue. L’oro è presente chiaramente anche nei fritti, nelle pizze, nei dolci, a partire dalla Negrita (cremosa gelatina tiepida a base di mais viola peruviano, polvere di cannella e zest di lime), nel beverage (bottiglie di spumante Charmat Exrta Dry “Oops” Maremmalta) e persino nell’arredamento. Non sarà un po’ troppo? Il fatto che se ne parli è però è già una discreta vittoria contro ogni detrattore… Sarà forse proprio questo il senso dell’oro in cucina? Inutile ai fini del gusto, ma vincente dal punto di vista del marketing e della percezione esterna del ristorante/chef che lo adopera.