Tonno in scatola, 12 ricette da provare

Il tonno in scatola è un vero salvavita. Perfetto per i pranzi estivi, ma anche per quando si ha poco, anzi pochissimo, tempo e si vuole realizzare un pranzo super veloce, ma comunque gustoso. Che sia sottolio o al naturale, il tonno in scatola è un ingrediente fondamentale per tantissime ricette, più o meno facili e veloci, e adatte a tutti i gusti: dagli antipasti, come le polpette ai secondi come il tonno in umido passando per la pasta che è sempre un evergreen, anche se pure la pizza tonno e cipolle non scherza.

È arrivato il momento di tirarsi su le maniche, aprire la scatoletta di tonno che giace sul fondo della dispensa e provare le 12 ricette più buone che abbiamo selezionato per voi.

Pasta con il tonno

È un grande classico, ma la pasta con il tonno in scatola rientra tra i comfort food a cui non rinunciare mai. Se siete alla ricerca di una versione più raffinata del classico pranzo universitario, fate sciogliere un paio di acciughe in padella, aggiungete della passata di pomodoro, olive, capperi, tonno in scatola e, infine, la vostra pasta preferita cotta al dente. Da provare assolutamente con gli spaghetti.

Polpette di tonno

Le polpette sono il finger food perfetto per gli antipasti, ma non vanno affatto sottovalutate anche come piatto veloce per la schiscetta al lavoro. Tonno al naturale, patate bollite e profumi a piacere: basterà mixare il tutto, creare delle palline e passarle nel pan grattato. La cottura è a piacere: fritte per i più golosi e al forno per chi vuole un pasto light.

Pizza tonno e cipolle

Cosa c’è di più gustoso di una buona pizza tonno e cipolle? Probabilmente niente e, sicuramente è una delle ricette must con il tonno in scatola. Uniche due regole da seguire: del buon tonno e le cipolle rosse di Tropea. Fidatevi!

Tonno in umido

È forse una ricetta poco conosciuta, ma il tonno in umido è una ricetta super profumata e dal mood mediterraneo. Per farlo unisci un trito di capperi, olive e prezzemolo alla passata di pomodoro. Aggiungi, alla fine, del tonno in scatola e lascia cuocere per qualche minuto. I crostoni di pane saranno l’accompagnamento perfetto.

Polpettone di tonno

Il polpettone di tonno è un perfetto secondo da servire freddo e facile da preparare anche qualche ora prima di portarlo in tavola. La ricetta tradizionale vuole l’uso di fagiolini, uova, parmigiano e tonno sottolio ben sgocciolato. Una volta mixato il tutto basterà cuocere a vapore il polpettone. Attenzione alla consistenza: deve essere ben sodo fin dall’inizio.

Insalata di tonno e patate

Aglio, prezzemolo, tonno e patate bollite: pochi ingredienti per un piatto che dona sempre grandi soddisfazioni e a prova di dummies. Taglia le patate, condisci con il trito di prezzemolo, aglio e olio e infine poni al centro il tonno in scatola ben scolato. Per l’estate è il piatto perfetto.

Patè di tonno

Per chi ha poco, anzi pochissimo tempo a disposizione il paté di tonno può salvare qualsiasi tipo di antipasto. Realizzarlo è più facile a farlo che a dirlo: basterà frullare del tonno sottolio insieme a della maionese o del philadephia. Con un’acciuga e una grattata di scorza di limone per chi ama i sapori più intesi.

Zucchine ripiene

Poca confidenza con i fornelli? Le zucchine al forno ripiene di tonno sono un secondo che può essere servito sia caldo che freddo. Parmigiano, pan grattato, olive, capperi e, ovviamente, il tonno comporranno la farcia delle zucchine che andranno tagliate, svuotate, farcite e infornate con una spolverata di pan grattato. Per una versione diversa basterà aggiungere del riso al dente che finirà di cuocere in forno.

Quinoa, tonno e avocado

L’avocado è come il nero: sta bene con tutto, compreso il tonno in scatola. Un piatto unico, bilanciato e light, è composto dall’insalata di quinoa con tonno avocado. Olio, sale e limone a condire il tutto senza dimenticare qualche foglia di menta per rinfrescare il tutto.

Vitello tonnato

Un grande classico degli anni ’80 che, nonostante il passare degli anni, continua a riempire le tavole di tantissimi è sicuramente il vitello tonnato. Dopo aver cotto il magatello nel brodo di verdure, basterà realizzare la salsa tonnata frullando tonno, acciughe, capperi, uovo sodo, maionese e un goccio di brodo. Un grande classico che non delude mai.

Omelette al tonno

L’eterna diatriba tra frittata e omelette, probabilmente, non troverà mai la degna conclusione, ma con il tonno in scatola l’omelette regna sovrana. Uova, tonno, erba cipollina e formaggio: basterà sbattere tutto insieme, versare in padella e attendere la cottura. Il trucco sta nel non girare la frittata, ma avvolgerla su se stessa.

Insalata nizzarda

L’insalata nizzarda è un grande classico estivo che unisce tantissimi sapori e può essere personalizzata secondo i gusti di ognuno. Sicuramente, però, non devono mancare uova sode, pomodori, qualche ciuffo d’insalata e il tonno in scatola.