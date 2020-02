Avete appena fatto una bella torta all’arancia: perfetta, alta, soffice, bella umida, con succo di arancia e anche la scorza per conferire ancora più profumo e sapore… ma è incompleta. L’ideale sarebbe tagliarla a metà e farcirla con una crema, fresca ma che abbracci l’agrume e lo esalti. Tranquilli, abbiamo noi un bel po’ di suggerimenti da proporvi.

Ecco come farcire la torta all’arancia, abbinamenti inusuali e che forse non avete preso in considerazione: dal cioccolato fondente, alla crema alla cannella o anice, o ancora alla punta di caffè macinato. Assaggiatele tutte!

Crema pasticciera classica agrumata

A chi non verrebbe spontaneo preparare una buona e sempre apprezzata crema pasticciera? Per una torta è sempre ideale e, in questo caso, consigliamo di sostituire la vaniglia con abbondanti scorze di agrumi lasciate macerare nel latte o panna previste dalla ricetta.

Crema pasticciera al cioccolato bianco

Agrumi e cioccolato bianco sono un abbinamento perfetto, e una soluzione ideale è fare una crema pasticciera classica in cui incorporare all’ultimo un po’ di cioccolato bianco. Da fare è semplicissima: una volta addensatasi la crema, spegnete il fuoco e incorporate il cioccolato bianco tritato anche grossolanamente, quindi mescolate energicamente per farlo sciogliere tutto.

Ganache montata al cioccolato fondente (o bianco)

Fare una ganache è davvero molto semplice: scaldate 1 parte di panna fino a far sfiorare il bollore, e versatela poi su 2 parti di cioccolato (o bianco o fondente) tritato finemente. Mescolate bene e otterrete la ganache: una salsa da versare su torte e gelati. Per usarla come farcitura, procedete così:

lasciate che la ganache si raffreddi un po’

versatela in una ciotola da posizionare in un contenitore con ghiaccio

montate la ganache pazientemente con le fruste elettriche, per almeno 10 minuti

Otterrete alla fine una crema montata e al cioccolato molto densa e dal sapore intenso.

Chantilly classica

La chantilly è sempre la soluzione perfetta se non si hanno altri ingredienti se non la panna: è panna montata con zucchero a velo e semini di 1 baccello di vaniglia. Spesso la si confonde con la crema diplomatica, che è invece crema pasticciera unita a crema chantilly: un’alternativa sempre ottima.

Chantilly con gocce di cioccolato

Un altro abbinamento ideale con le arance, come visto, oltre alla cannella, è il cioccolato fondente: perché quindi non fare una crema chantilly classica e arricchirla con gocce di cioccolato fondente o scaglie? Conferirebbe, oltre al sapre eccezionale, un tocco di croccantezza che non guasta mai.

Chantilly all’anice

Se lasciate qualche anice stellato a macerare nella panna fresca per almeno una notte, o 12 ore, riuscirete poi a ottenere una chantilly aromatizzata che si sposa perfettamente con la freschezza dell’agrume. L’agrume frizzantino, l’anice quasi balsamico e delicato: otterrete una torta all’arancia particolare e diversa dal solito.

Crema alla cannella

Usando cannella in stecca – non in polvere – e gli stessi suggerimenti del punto precedente, riuscirete ad aromatizzare la chantilly con la spezia perfetta da abbinare alle arance.

Una punta di caffè macinato puro, sulla panna montata

Che ci crediate o no, caffè e arancia sono una coppia molto interessante (tanto che, se ci pensate, è facile trovare miscele di caffè aromatizzate all’agrume): se farcite la torta all’arancia con panna montata zuccherata o una crema pasticcera leggera, spolverizzate poi sopra del caffè macinato in purezza… ne sentirete la presenza in modo delicato, ma cambierà tutta la torta!

Marmellata di agrumi + crema chantilly

Vi piace l’idea della doppia farcitura? Tagliate la torta e spalmate sulla superficie una marmellata di agrumi o una confettura di albicocca o pesca, per poi coprirla con la crema chantilly classica o aromatizzata come suggerito.

Concludiamo con la ricetta della torta all’arancia perfetta, che abbiamo fatto per le vostre colazioni e merende.