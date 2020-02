Non c’è regalo più grande che preparare con le proprie mani una tortina di compleanno: una glassa colorata, un impasto soffice, candeline accese, confettini e una bella scritta felice. Non importa se non vi riuscirà alla perfezione, ma il gesto sarà più bello che mai.

Se siete belli motivati ma non sapete come rendere unica la torta di compleanno, vi suggeriamo 10 modi per farcirla, per tutti i gusti: dalla crema al cocco a quella al caramello, dal caffè al cioccolato bianco, dalle meringhette ai marshmallow o ai biscotti.

Crema al cocco

Una crema al latte come base può essere arricchita dal latte di cocco oppure cocco rapé: il nostro consiglio è di aggiungere anche la scorza grattugiata di un lime per un connubio davvero profumato e tropical!

Ganache al cioccolato al latte

Potete fare, come farcitura, una ganache al cioccolato bianco, montata: fate sciogliere 2 parti di cioccolato in 1 parte di acqua, quindi montatela con le fruste elettriche fino a ottenere il volume desiderato.

Caramello salato e panna

Per una torta degna del festeggiato più goloso, puntate al top: una panna montata a farcire, coperta con uno strato di salsa al caramello salato… che bontà! Vedrete che vorrà festeggiare più spesso.

Con meringhette croccanti

Qualsiasi farcitura scegliate, che sia ganache o crema pasticcera, completate la stratificazione con una bella manciata di meringhe sbriciolate grossolanamente: completeranno dando un tocco di croccantezza.

Crema al marshmallows

Potete provare a fondere dei marshmallows in un po’ di panna liquida, per ottenere una crema interessante e spumosa che sarà amata da grandi e piccini.

Crema di biscotti “Oreo”

Avete presente i biscotti farciti al cacao, con crema di latte dentro (Oreo)? Potete sbriciolarli nella crema al latte che userete come farcitura… il sapore e la croccantezza renderanno davvero unica la torta di compleanno.

Crema al caffè

Se la torta di compleanno non è per bambini o ragazzini, puntate sull’eleganza sempreverde del caffè, potete usarlo per aromatizzare una crema pasticcera, ma anche semplice panna montata e perché no una cream cheese.

Cioccolato e frutti di bosco

Un altro classico che non fa mai sbagliare è una farcitura con crema al cioccolato e frutti di bosco, o panna montata e frutti di bosco o coulis. Dolcezza quanto basta, colore, freschezza… insomma, irresistibile.

Panna e amarene

A volte, la più semplice delle idee è quella vincente. Cosa abbiamo in mente? Panna montata e amarene, usando il loro sciroppo come bagna o tocco in più. Una torta così farebbe innamorare chiunque!

Cioccolato bianco

Noi, credo l’abbiate capito, siamo amanti del cioccolato bianco: in una nostra torta di compleanno ideale, quindi, la crema ideale per una farcitura è proprio una pasticciera al cioccolato bianco. Ce ne preparate una?