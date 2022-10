Tutti i modi di usare la carta da forno in cucina

La carta da forno non serve solo a rivestire teglie e stampi: ci sono molti altri modi per usarla in cucina e vi saranno tutti utilissimi.

di Chiara Cajelli 26 Ottobre 2022

Udite, udite: da oggi la carta da forno non vi servirà più solamente per rivestire le leccarde o le teglie da torta. Eccovi l’elenco di tutti i modi per usarla e sfruttare le sue fantastiche caratteristiche: resistenza e termoresistenza, adattabilità, antiaderenza. Con lei cucinerete, decorerete le torte, proteggerete persino il vostro piano cottura…

Ma parliamo un attimo, di questa carta da forno così utile: cos’è esattamente? Si tratta di una speciale carta impermeabile, perché rivestita da un leggerissimo strato di silicone che la rende adatta a cotture fino a oltre 200°C. Certamente può essere sostituita se vi serve rivestire le teglie, ma le alternative non saranno altrettanto versatili per altri scopi.

Trasformatela in sac à poche

Dovete spremere la panna su una torta o ricamare i biscotti con una ghiaccia reale, e non avete la sac à poche? Nessun problema, fatela con la carta da forno: tagliatene un pezzo, avvolgetelo su se stesso stringendo in base al diametro d’apertura che vi serve e fissatelo un po’ di adesivo.

Usatela nel microonde

Le sue caratteristiche rendono la carta da forno perfetta per il microonde, abitacolo nel quale non è possibile inserire tutto e non sempre è facile da gestire. Usatela per coprire e avvolgere il cibo durante la cottura.

In forno, ma per un bel cartoccio

Nata per entrare in forno, la carta da forno può trasformare le vostre cotture: che ne dite di un bel cartoccio, ad esempio? Avvolgete pesci, carni e verdure in un foglio di carta da forno, chiudetelo per bene e via in cottura!

Magica per stendere la frolla

Stufi di infarinare il piano di lavoro e sporcare tutto, o di stendere la frolla e vederla appiccicarsi e stracciarsi? Se la lavorate protetta da carta da forno, sarà tutto più semplice. Potete usarne solo un foglio alla base, ma anche due per proteggere anche la superficie che entrerà in contatto con il mattarello.

Nella vaporiera

La carta da forno è impermeabile, ovvero non lascia filtrare liquidi o vapore, ma ciò non la rende inadatta alla vaporiera o alla cottura a vapore: basterà forarla con i rebbi di una forchetta prima di adagiarvi il cibo sopra.

Usatela per avvolgere i formaggi

Lo strato di silicone che la riveste rende la carta da forno perfetta per avvolgere in maniera stabile i formaggi, sia stagionati sia freschi. Una volta chiusa, riponete tutto in frigorifero e vedrete che i formaggi vi dureranno più a lungo.

Come sotto pentola sulle piastre a induzione

Le piastre a induzioni sono molto resistenti, ma una volta graffiate non si torna indietro: prevenire, dunque, è la scelta più saggia. Basta pochissimo: un pezzo di carta da forno posto sull’area di cottura, su cui appoggiare la pentola… non essendoci fuoco di mezzo, la carta non subirà conseguenze né impedirà alla pentola di svolgere le proprie funzioni.

Per conservare carne e salumi

Come conserva i formaggi, la carta da forno è adatta anche a conservare la carne cruda: ne preverrà l’ossidazione e, soprattutto, impedirà la fuoriuscita e dispersione dei succhi. Perfetta anche per i salumi!