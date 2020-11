Campania zona rossa e Napoli vive un lutto: quello di bar e pasticcerie chiusi al pubblico e disponibili solo per asporto e domicilio. Tutto ciò accade sebbene ‘a cunsegna (la consegna a domicilio, ndr) sia particolarmente diffusa a Napoli al punto che ‘o uaglione ‘ro bar (il fattorino delle consegne, ndr) è un elemento imprescindibile in ogni attività di caffetteria.

Ovviamente, i tempi si sono evoluti: furgoncini – talvolta refrigerati e piattaforme di delivery si affiancano a questo servizio, implementandolo e rendendo disponibili dolci ed altre preparazioni anche molto al di fuori del quartiere di residenza. Insomma: zona rossa che vai, colazione a domicilio che trovi.

A Napoli, non è inusuale fare colazione con sfogliatella e caffè, riccia o frolla che sia. Anzi, potremmo dire che sia quasi abitudine, senza che questo intacchi in qualche modo le altre sostanziose abitudini alimentari delle giornate di moltissimi partenopei.

Oltre le sfogliatelle ricce e frolle, tra i dolci da colazione più diffusi a Napoli, troviamo senza dubbio il cornetto ischitano (un cornetto con doppia lavorazione, sfoglia e brioche, ripieno di crema ed amarena); la lingua procidana o di Procida (pasta sfoglia sottile, ripiena di crema al limone); l’immancabile biscotto all’amarena (biscotto di dimensioni generose, con ripieno di pan di Spagna/pasta brioche ed amarene).

Che vogliate approfittarne per un cartoccio da colazione o per uno domenicale, vi consigliamo 13 pasticcerie di Napoli per cui vale la pena provare la colazione a domicilio.

Antica Pasticceria Carraturo

Quella che per noi è attualmente la migliore pasticceria di Napoli non si sottrae al delivery: grazie alle indicazioni riportate sulla pagina Facebook è possibile farsi recapitare direttamente la colazione fatta di sfogliatelle ricce e frolle, biscotti all’amarena ed altre amenità tipiche napoletane.

Sfogliatelle Attanasio

Per gli inguaribili romantici della tradizione, l’Antico Forno delle Sfogliatelle Attanasio a Vico Ferrovia, adiacenze Piazza Garibaldi, consegna vassoi di ricce e frolle ed altri dolci – da colazione e non – grazie ai servizi della piattaforma UberEats.

Leopoldo (il Senza Glutine)

La pasticceria senza glutine di Piazza Cavour offre i suoi servizi di delivery in tutta la città, con consegna gratuita. Per colazioni, vassoi e torte varie, basta consultare le modalità messe a disposizione sulla pagina Facebook Leopoldo – il Senza Glutine.

Pasticceria Napolitano Poderico

In zona Arenaccia, a due passi da Piazza Nazionale, questa buona pasticceria napoletana offre i suoi prodotti in delivery grazie ad UberEats. Possibilità di cappuccino e cornetto o caffé e cornetto in combo, ma anche di ordinare pezzi singoli (solo cornetti, diverse farciture), torte o ancora vassoi.

SfogliateLAB

Il regno della sfogliatella contaminata un po’ in tutti i modi – dalle sfogliatelle salate, a quelle con ardite farciture foodporn, senza disdegnare qualcosa di più classico – è su UberEats. Oltre le sfogliatelle, c’è la possibilità di prendere babà ma anche kit di due mini-pastierine.

Pasticceria Vincenzo Bellavia

La storica pasticceria, proprietà della famiglia di cui fa parte anche l’attore Germano Bellavia, mette a disposizione il servizio delivery sulla piattaforma UberEats. Per la colazione, fossi in voi proverei il cornetto del Castello Aragonese, ispirato al cornetto di pasta brioche ischitano.

Pasticceria Poppella

Ciro Scognamiglio – aka Ciro Poppella, eclettico imprenditore del Quartiere Sanità, non vi lascia senza i celeberrimi, onnipresenti fiocchi di neve: disponibile la consegna di questi dolcetti ormai iconici e molto altro su UberEats.

Pasticceria Capparelli

La pasticceria dei Tribunali – oltre ad un ottimo babà, tra i migliori del perimetro cittadino – mette a disposizione su UberEats per consegne a domicilio anche molti altri dolci tra cui sfogliati (come le prussiane) e il classico biscotto all’amarena napoletano.

Pasticceria Varriale

Una nutrita selezione di pasticceria da colazione, quella che mette su UberEats la Pasticceria Varriale: buone le brioche col tuppo (modalità siciliana), cornetti di pasta brioche, capresine e pastiere.

Fabiolotto

Un consiglio un po’ inusuale: Fabiolotto è famoso per il suo Buondì, cioè un dolce lievitato che ricorda in tutto e per tutto la merendina confezionata e molto famosa. Da scegliere nudo e puro o con farciture basic. I napoletani ne vanno matti, i vomeresi in particolare. Fabiolotto consegna a domicilio, tutte le info sulla pagina Facebook.

Chalet Ciro

Chalet Ciro, quello a Mergellina, ha una sede anche a Piazza Garibaldi e da lì arriva nelle vostre case grazie ad UberEats. Si va dalla cornetteria classica, con graffe, fino al foodporn. Fate voi, insomma.

Pasticceria Colmayer

Questa pasticceria è famosa essenzialmente per i “via col vento”, che sarebbero una sorta di prussiana formato mignon e dalla forma differente, ben sfogliata, da mangiare fresca. Un paio basteranno soltanto per accompagnare il caffè del mattino, fare fuori il vassoietto è d’obbligo. Disponibili su UberEats insieme ad altre specialità della casa.

Armando Scaturchio

La pasticceria della Pignasecca ha una spiccata vocazione per i dolci partenopei tipici da colazione, spesso dimenticato: il biscotto all’amarena, il pasticciotto ripieno (tipo quello leccese), ma anche la lingua procidana (uno sfilatino di pasta sfoglia ripieno di crema limone). I dolci di questa pasticceria sono disponibili a domicilio tramite consegne UberEats.