Coronavirus: Milano riapre i locali dopo le 18, gli imprenditori si sono fatti sentire

Una lunga e accorata lettera indirizzata al sindaco di Milano Giuseppe Sala e un chiarimento, da parte della Regione Lombardia, che negli ultimi minuti sembra poter rasserenare gli imprenditori milanesi e lombardi, dopo il grave stallo economico provocato dall’ormai nota ordinanza emanata per contrastare il Coronavirus: da questa sera i locali di Milano possono riaprire, con servizio assistito al tavolo, anche dopo le 18.

“I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande – si legge sul sito della Regione – non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio”, specifica una FAQ pubblicata sul sito della Regione Lombardia, facendo di fatto chiarezza su alcuni dei dubbi espressi da ristoratori e proprietari di attività notturne: “L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come ‘gialle'(ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della ‘zona rossa’) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa. Nei ristoranti può entrare un numero contingentato di persone. Lo stesso, dunque, vale anche per i bar dove ci sono posti a sedere contingentati e che effettuano servizio al tavolo e non al bancone”

Insomma, per evitare assembramenti il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone, ma una buona notizia c’è: locali serali, pub e bar possono interrompere quello che, di fatto, era diventato un coprifuoco forzato e, ci permettiamo di dire, ingiustificato, per tornare a seguire gli stessi accorgimenti attuati dai ristoranti.

Alla luce di questo chiarimento, resta da capire come mai, nei giorni scorsi, le Forze dell’Ordine si siano mosse per far rispettare gli orari di chiusura dei locali (dalle 18 alle 6) se l’obiettivo dell’Ordinanza è sempre stato, semplicemente, quello di evitare sovraffollamenti.

La lettera degli imprenditori a Giuseppe Sala

La nota della Regione Lombardia giunge poche ore dopo la pubblicazione di una lunga lettera indirizzata a Giuseppe Sala, circolata questa mattina sui social network e inviata anche agli uffici preposti, che ha fatto confluire le istanze di imprenditori della ristorazione e non: hanno firmato proprietari di cocktail bar, pub, circoli e ristoranti, ma anche attività slegate dalla somministrazione di cibi e bevande, che si sono direttamente o indirettamente sentite coinvolte dall'”emergenza economica e sociale”.

La riportiamo interamente:

Egregio Signor Sindaco, Le chiediamo di rappresentarci in questa emergenza che in pochi giorni ha catapultato l’intero settore del commercio, dei bar, degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro, facendo tremare un sistema economico complesso e delicato.

Non contestiamo le decisioni prese dalla Regione, non abbiamo le competenze per farlo, anche se non comprendiamo alcune esenzioni attuate, ma quello che chiediamo in maniera accorata é di considerare insieme all’urgenza sanitaria anche l’emergenza economica e sociale.

Il nostro settore, che ha contribuito a portare Milano a risplendere nel mondo, è messo in ginocchio dal divieto di operare, dalla paura insita nei nostri cittadini e dall’incertezza assoluta in cui siamo obbligati ad operare. La mancanza di liquidità non concede tempo ulteriore alle imprese. Le economie collegate agli eventi e alla somministrazione interessano diversi settori che costituiscono il tessuto cittadino, non hanno una rappresentanza unica ed è per questo che chiediamo a Lei di portare avanti un’istanza urgente con la massima solerzia.

Chiediamo di far presente al governo di attivare immediatamente ammortizzatori sociali e provvedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell’immediato onde evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavoro e riduzione del PIL cittadino oltre che regionale. Le chiediamo di far presente a Regione Lombardia e al Ministro della Salute l’importanza di stabilire regole chiare e ponderate per tutti gli operatori senza discriminazioni in un settore articolato come il nostro.

Ci appelliamo a Lei, sig. Sindaco perché sappiamo quanto tenga alla sua/nostra cittá e perché crediamo possa rappresentarci tutti come cittadini, imprenditori e lavoratori senza interessi singoli di categoria alcuna.

Cordialmente

Santeria Paladini 8

Santeria Toscana 31

Circolo Magnolia

Bar La Locomotiva – Vimercate

Turnè Eventi

Salumeria dello sport

I Distratti

Turnè Night bar

Eventi e Trenta soc coop

Associazione culturale elita milano

ROCKET Club Milano

Rocket Bar Milano

Mare culturale urbano

RAL Cocktail Bar

BASE Milano

Upcycle – Milano Bike Café

28 posti

Ristorante Officina 12

NOI libreria spazio culturale di vicinato

GhePensi M.I.

KeepOn Live – Associazione di Categoria Live Club e Festival italiani

Noloso

Bar 35 Food & Drinks

FRED

Daab

La Tienda de Juan

Radio Raheem

verso libri

MemaCafé

Leccomilano

Osteria Memà

Le Cannibale

MONO Bar Milano

Riceteria by RICE Milano

Lon Fon

Ristorante ai giardini Paprika & Cannella

Red Cafè Milano

Carpai Io

Pop Milano

Delicatessen – L’Alto Adige a tavola

Casa Mia – Cocktail Bar & Bistrot

Associazione Rob de Matt

Dabass Milano

Il Nemico

Apollo Milano

Circolo Ohibò

Costello’s

Associazione Hug Milano

Gattò | Robe & cucina

Birrificio La Ribalta

HOP : Solo Birra Artigianale –

La Belle Alliance

Tap Milano

Consorzio Birre

Bootleg – Pub & Kitchen

Barley Park craft beers & ales Milano

Piccolo Birrificio Brioschi

Rievoca Beer – Drink&Shop

Pazzeria

Bere Buona Birra

Lambiczoon

La Buttiga Beer Room Sarpi

La Buttiga Beer Room Martesana

BeerShow

Associazione APE

Cascina Cuccagna

Music Innovation Hub

Rete Culturale Cantosospeso

Le Belle Arti (APS) Progetto Artepassante

Dual Band

Alma Rosé

e/n enoteca naturale

PINCH – Spirits & Kitchen

Belé Ristorante

TALEA

Tipota Pub

Scott Duff Pub

Scott Joplin Pub

Bierfabrik Milano

Isola della birra

Fuorifusto Urban Brewery

Vetra – Cocktail, Beer & Wine bar

Via Audio

Deus Cafe Milano

Toilet Club Milano

un posto a Milano

Al Coccio

B locale

Triple Milano

Piano B

Hopduvel Milano

Mamà

Gypsyan Club

Tongs Bar Milano

Bachelite CLab Milano

Ciaccia coi Ciccioli Via Solari

Ciaccia coi Ciccioli Via Mora

Rollover Milano

Peppuccio il Tabaccaio

Just Wine

Chiringuito San Siro

Ortobello – Hamburger & Joy

Da oTTo

Timor & Sanz

Caffè Zanardi

Colibrì

Arti Minime SRL

ALventicinque

Threes Productions

Terraforma Festival

Double Food & Drink Cafe Vimercate

Dispensa Fusetti-Osteria e Bottega

Carico Milano

REDROOM

Associazione Carmilla

WOLF Milano

Bloom Mezzago

Barbruto

Pavé

Pavé – Birra

Bistró96

cheFare

SAM – Sampling Moods

POPCORN GANG

tortatelier

Languageit Milano

Zerobriciole Catering&Food Events

Cous-Cous Restaurant

Navigli Craft Beer

Tap Room Orso Verde via Corsico 5, Milano

Loolapaloosa

Seconda Casa Ristorante

ENO’ Bevo Vini Ribelli

Bar BAH

Madama Hostel

Culture Club

Sonique Srl

Il Giardino Blu

Cafè Gorille

Crazy Cat Cafè

Vinyl

LibrOsteria

Cori Milano

Banco Milano

Frizzi & Lazzi Bar

Ugo Cocktail Bar Milano

Milano Café

BARcollo ma non mollo

Vino

La Cordata Accommodation

Fuel food is energy

CANTUN Bakery and Bistrot

B Cafe

B Restaurant

Nannini Milano

Valentino Vintage Restaurant

Bio Pizza

Blanco Milano

Edizioni Zero

La lista delle adesioni è in continuo aggiornamento.

Riusciranno i locali di Milano a rianimare la città, sopperendo alla paura del Coronavirus che, da qualche giorno, svuota anche ristoranti e attività mai colpite dalla sopracitata chiusa forzata? A loro il pesante fardello.