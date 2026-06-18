Cos’è e cosa fa Sepal, sponsor della classifica del gelato 2026 di Dissapore

Chi sono e cosa fanno sono i "sarti del gusto" di Sepal Group, azienda storica nel settore del gelato oggi al fianco dell'avanguardia artigianale.

Nella nostra concezione di gelato artigianale, quella che speriamo si avvicini il più possibile a una futura (per quanto ancora lontana) legge che regolamenti il settore e che sottende le scelte nell’annuale classifica delle 100 gelaterie, la scalabilità dell’attività non è necessariamente un problema. Certo, senza esagerare e diventare una catena da centinaia di punti vendita, la competenza e lo spirito imprenditoriale di un gelatiere possono permettere di avere un prodotto di alto artigianato e dalla qualità costante anche aumentando i volumi di produzioni, e fintanto che non si fanno compromessi su prodotti e caratterizzazioni, ben venga.

Concentrarsi sulla quantità piuttosto che sulla quantità è d’altronde un approccio che sta svelando diverse criticità, e la nuova legge quadro sull’artigianato entrata in vigore dal 7 aprile ce ne dà un esempio: lasciare che sia una qualifica fiscale a definire un’attività artigianale crea distorsioni che espongono i professionisti a sanzioni e il consumatore a una confusione irrisolvibile. Meglio quindi attenersi al processo produttivo.

Il paradosso dell’artigianale vs. naturale

All’opposto del paradosso, termini come “naturale” usati a sproposito creano un doppio problema: svuotano la parola del suo valore e, pur essendo rassicurante verso il consumatore, lo espongono ad un corto circuito, facendogli perdere di vista la complessità di un prodotto ad alto coefficiente tecnico.

Il gelato infatti, prima ancora di essere un’emozione, è un equilibrio. È acqua, zuccheri, grassi, solidi, aria, temperatura, struttura. Cambia con la ricetta, con la macchina, con la conservazione, con la stagionalità delle materie prime e con il servizio in vetrina. Ridurlo alla contrapposizione tra “naturale” e “tecnico” significa semplificare un mestiere che vive proprio nella capacità di tenere insieme sensibilità artigiana e competenza produttiva.

E la tecnica non è il contrario della naturalità. È lo strumento che permette alla materia prima di esprimersi con coerenza, sicurezza e continuità. Un gelato ben bilanciato non è meno artigianale; una ricetta studiata non è meno autentica. La domanda vera non è se un prodotto sia naturale o tecnico, ma se sia fatto con consapevolezza, raccontato con trasparenza e coerente con l’identità del gelatiere.

La stessa logica vale per un’altra opposizione frequente: quella tra artigiano e imprenditore. Per molto tempo il gelatiere è stato raccontato unicamente come artigiano, legato alla ricetta, alla manualità, al rapporto quotidiano con il cliente. Tutto vero, ma oggi non più sufficiente. Una gelateria è anche un’impresa: deve controllare i costi, formare il personale, garantire continuità produttiva, gestire marginalità, stagionalità, fornitori e standard qualitativi.

Non esistono soluzioni uguali per tutti

Strutturarsi in questo modo richiede partner competenti e affidabili, consapevoli che non esistono soluzioni uniche per tutti: per questo Sepal Group non si pone come una comune industria alimentare ma come un atelier tecnico dove l’identità del gelatiere è il cuore di ogni progetto. La filosofia dell’azienda è quella di affiancare il professionista come un alleato silenzioso ed esperto, offrendo strumenti che ottimizzano il lavoro quotidiano.

L’obiettivo è sviluppare soluzioni partendo dall’idea di struttura desiderata del gelato, l’intensità aromatica e il carattere ricercato nel prodotto finito, il metodo produttivo che definirà lo stile di quella specifica vetrina e l’operatività quotidiana di chi lavora in laboratorio, vero viatico per una qualità costante delle carapine, a tutto vantaggio del consumatore finale. Un percorso lungo che parte ancora prima di toccare gli ingredienti, che Sepal approccia con mettendosi in ascolto, per meglio definire le esigenze di ogni gelateria.

Il risultato è un prodotto su misura. Che si tratti di un mix di neutri personalizzato o di una ricetta esclusiva, l’obiettivo non è trovare una scorciatoia, ma creare un sistema che permetta di replicare nel tempo la propria visione senza che questa perda di personalità. Per Sepal, infatti, la tecnica non serve ad appiattire la creatività, ma a proteggerla, fornendo all’artigiano le basi solide su cui costruire il proprio racconto.

Alla fine del viaggio, ciò che arriva al consumatore non è solo un gelato buono, ma un progetto consapevole nato dalla cultura della materia prima e dalla trasparenza del metodo. È l’incontro tra il cuore dell’artigiano e l’eccellenza della filiera, uniti per trasformare una visione in una realtà costante e sostenibile.