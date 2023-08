Giolitti a Roma, recensione: questo gelato merita la fila?

di Daniela Persico 13 Agosto 2023

Alcuni anni fa, Garinei e Giovannini adattarono una meravigliosa farsa teatrale britannica: Niente sesso, siamo inglesi. La pièce era esilarante ed è la più longeva commedia per numero rappresentazioni e adattamenti internazionali della storia mondiale del teatro. Traslitterandola su Giolitti – AnticaGelateriaePasticceriadal1900, detto tutto di fila, come recita il sito – , probabilmente la più storica, rinomata, proverbiale gelateria romana, potremmo dire “Niente tramezzini, siamo romani”.

In compenso, vi avremo mangiato un ottimo gelato e un’eccellente panna (pannasulconogratis è d’altronde simbolo dell’accoglienza di Roma). Del resto, mica possono essere torde le centinaia di persone che ogni giorni fanno la fila per mangiarlo?

Ma andiamo con ordine, ché questa recensione merita argomenti.

Come tutte le favole migliori, Giolitti parte benissimo. Sala un po’ sciupata nei dettagli ma molto elegante, in pieno stile liberty. Il colpo d’occhio, c’è. Cortesia spiccia ma essenziale del servizio al bancone. Non perdiamo tempo. Peschiamo subito il primo imprevisto della nostra visita in odore di Camera dei Deputati (quindi, passeggio già molto discutibile!).

I tavoli, esterni o interni che siano, sono serviti dalle 10. O, forse, dalle 10.30.

L’aver girato con un vassoietto in mano, ci ha tolto l’orientamento spazio temporale. Tu, cliente forza lavoro, ordini e porti, loro ti fanno trovare il tavolo pulito. O almeno dovrebbero, ma non cavilleremo.

La colazione male non è stata: possiamo ben dirlo. Abbiamo ordinato tutto il giolittibile. Un cornetto classico sfogliato (buono!), uno semi integrale (bello, ma non lo riordinerei); un mini maritozzo (daje! Panna anche piacevole. Lo dicevano anche i passerotti che graziosi l’hanno provata. Ora, detto così pare una scena sospesa tra Hitchcock e i Nas, ma aveva una sua poetica, se non proprio l’igiene). Per completezza, prendiamo anche dei pasticcini: un occhio di bue al pistacchio (buonino, nonostante il pistacchio che oramai percepiamo come satana); un bacio di dama (colorato e fragrante) e anche una crostatina con confettura di visciole (sì!).

Sia per l’occhio di bue sia per la crostatina, non siamo esaltati dalla frolla che ha quell’impostazione più friabile e meno compatta che personalmente non preferiamo. Ma, intanto, sono gusti, e poi la fine di luglio rendeva il burro l’elemento più ingestibile della Terra. Peggio di un Fassino che si lamenta dei suoi 5000 sbleuri di stipendio. Fassino, per altro, passato due volte durante la nostra colazione. Lui non ha mangiato nulla, evidentemente.

Gadeamus, igitur, pensavamo. Un bar storico a Roma come si deve!

Compiaciuti dal servizio, perché si sa, chi fa da sé fa per tre, sorseggiavamo anche un caffè americano non allungato proditoriamente con l’acqua. Correttamente era realizzato come farebbe un vero abitante dell’Arkansas. I passerotti cinguettavano sereni, satolli di panna. Il mondo pareva in asse. Avevamo anche pagato poco: 4,70€ i tre lievitati; caffè americano, acqua, due pasticcini piccoli e la crostatina intorno ai 14€.

Lo scrupolo, però, e la tracotanza del sito di Giolitti – che si crogiola in ricette centenarie del gelato di tale Nazzareno (figlio dei primi Giolitti, eh, non esageriamo! Non a caso si scrive con due zeta.) -, ci inducono al primo inciampo.

Proviamo il mantecato, in cono. 5 euro per tre gusti. E vabbè non sarà poco, ma nemmeno tanto per il miglior gelato di Roma. Che avete detto? Il migliore? Meh!

Intanto siamo all’interno, la sala è climatizzata eppure il gelato si scioglie alla velocità della luce: che sia troppo zuccherino? Al palato non parrebbe, ma, chiaramente, dopo esserci imposti questo tour de force glicemico, anche zollette al miele non sembrerebbero più chissà quanto dolci.

Al netto della corsa contro il tempo per gustarlo, il gelato (abbiamo scelto solo creme e piuttosto classiche) è anche buono. Non da cantare Osanna.

Capiamo, però, anche il perché delle file. Nonostante un mini capannello di avventori (stranieri. Solo loro e noi possiamo ordinare un cono alle 9.30 a.m.), l’imponente vetrina dei gelati è priva del suo responsabile. Passano un paio di inservienti, forse qui se non dall’epoca di Nazzareno, almeno da quella del figlio di. Guardano indignati il posto vacante, ma giammai a riempirlo. Discutono tra loro e scuotono la testa. Infine, appare il titolare, o quello che aveva pescato il bastoncino più corto, va a capire! Rapido, professionale, buon inglese e pure un petit peu de francese, ravana il gelato con polso fermo ma soave e offre panna come se ne andasse del suo onore. Gentilmente rifiutiamo. Anche il cono non male e declinato in tante splendide varianti.

Panini e tramezzini da Giolitti tra il Pantheon e Montecitorio



















Alla fine della fiera quindi, va bene i borbottii del personale, va bene il gelato buono ma non buonissimo, ciononostante eravamo soddisfatti. Quindi, abbiamo immaginato, con un buon comparto salato saremo pronti a dire “Tiè Antico Caffé Greco, o vide ca si tu ca nun si bbuon’ (capace)?!“.

La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.

Il nostro (un)light lunch è economico, 15,50 €. Comprendeva calice di bianco sbicchierato senza specifiche precise, acqua non segnata nel conto (che insomma ci ha detto bene, fa capire però il senso di confusione totale), panino muticereale con ripieno da ospedale e tramezzino, cribbio, il tramezzino da ceffoni. Ci ricordava qualcosa: Waterloo. In questo contesto, Giolitti, sì perfino il compianto Nazzareno, era Napoleone. Non diremo null’altro. Le immagini parlino per noi.

E quindi sì, da Giolitti proprio non acquisteremmo tramezzini.