Potrebbe essere una buona scusa per mettere piede, una volta nella vita, in un Four Seasons bello come quello di Firenze proprio per godersi un drink. E così succede con l’Atrium Bar e il bel salotto sotto la grande vetrata, dove domina il bar dell’Head Mixologist Edoardo Sandri. Nell’offerta è piacevole trovare sia la mixologia classica, che la grande voglia di stupire e divertire con composizioni e suggestioni da tutto il mondo, con il grande valore aggiunto dato dalla linea di basi invecchiate in botte (provate il Negroni barrel aged!). Il tutto incorniciato da un servizio degno di un super hotel come quello in cui vi trovate. Si spende parecchio, dai 20 euro in poi a bevuta si consideri, ma il Four Season è il Four Season.