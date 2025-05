La classifica delle 100 gelaterie artigianali di Dissapore sta per tornare

100 gelaterie, artigianali per davvero. Le migliori d’Italia. E a vincere, svettando nelle prime posizioni della classifica, sarà l’avanguardia del gelato. Questi i presupposti di un grande ritorno, che ha l’ambizione di farsi guida nazionale di settore, laddove distinguere una buona coppetta è di per sé – e ancora – un’impresa.

Dalla pubblicazione della nostra ultima classifica alle 100 gelaterie artigianali, risalente al 2018, è cambiato molto nella sostanza e ben poco nella forma: accanto agli storici maestri, di cui naturalmente vi daremo conto, nuove generazioni di gelatieri hanno aperto locali, distinguendosi con la propria bravura in un panorama sconclusionato dall’utilizzo libero della parola “artigianale”. Ma non è certo l’assenza di una legge a placare l’innovazione. Un’esplorazione creativa che oggi punta all’essenza della materia prima e alla differenziazione delle ricette in favore di questa, al contenimento di grassi e zuccheri che il gusto contemporaneo suggerisce e l’abitudine impone, mentre la stranezza e il sapore strano fine a se stesso segnano il passo.

Un panorama che non può prescindere dall’economia. Quella di scala, dalla quale alcuni bravi gelatieri riescono a trarre vantaggio, aprendo più sedi pur mantenendo la proposta ineccepibile. E quella reale, che che vede il gelato poco vantaggioso sul fronte del margine, tanto da suggerire a molti di diversificare. Produrre un grande gelato a partire da materie prime notevoli, per restituirlo al cliente ad un prezzo (inevitabilmente) contenuto, è una sfida ambiziosa, non per forza remunerativa, spesso ignorata. Così la nostra classifica vuole premiare quegli artigiani, facendoli spiccare agli occhi di tutti. Anche di chi, legittimamente, apprezza di buon grado le basi standardizzate.

Le migliori 100 gelaterie italiane: i parametri e gli assaggiatori

Per determinare quali siano le gelaterie più meritevoli d’Italia abbiamo attraversato la Penisola con una scheda di valutazione comune alla mano. Una pagella composita quanto inequivocabile, che mette in primo piano il profilo sensoriale dei gusti in carapina e il libro ingredienti. Da qui l’attenzione alle materie prime scelte, con un occhio di riguardo alla sostenibilità delle stesse. La creatività e la ricerca meritano la nostra attenzione, di pari passo, così come l’offerta nel suo insieme: la “lavagna” non è altro che un menu, nella sua coerenza e caratterizzazione.

La classifica, curata da me, è stilata da Stefania Pompele, Massimo De Marco, Elena Bellusci, Luciano Fiordiponti, Caterina Vianello, Fiammetta Parodi, Daniela Persico, Rossella Neri, Valentina Dirindin.