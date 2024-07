Da una piazzetta a un’altra, ma restando sempre nel centro storico. Ad accomunare Gelateria della Passera e La Sorbettiera, oltre alle quotidiane code per accaparrarsi due tra i migliori gelati artigianali fiorentini, c’è la storia di un vero e proprio artigiano che si districa fra coni e coppette per vocazione. In questo caso il protagonista è Antonio Ciabattoni, che fin dall’età di 14 anni ha iniziato a confrontarsi col mondo dei latticini e del gelato. In Germania e in Italia, per passione prima e lavoro poi, quando insieme a sua moglie Elisa nel 2007 ha fondato La Sorbettiera. Dal 2009 si è spostato in Piazza Tasso, dove il suo laboratorio a vista permette a clienti e passanti di sbirciare nella sua suggestiva bottega del gusto.

Oggi Antonio unisce preparazioni classiche a tecniche più moderne, ponendo sempre grande attenzione alle nuove tendenze ed esigenze alimentari dei clienti. Il suo è un “gelato di bottega”, prodotto partendo da materie prime di alta qualità, scelte seguendo la stagionalità degli ingredienti, ma fatto anche di sperimentazione e voglia di novità. A livello di gusti, con ampia scelta anche per senza glutine e senza lattosio, si spazia dai grandi classici a fantasiosi creazioni, quindi dalla nocciola e il pistacchio alla crema di lime e basilico ispirata al pasticcere francese Jacque Genin. E ancora il “Thai”, gusto realizzato con lemongrass e latte di cocco, fino al goloso “New England 1776”, con fiordilatte, sciroppo d’acero e candy bacon. La specialità della casa? La mattonella, due cialde rettangolari che contengono il gelato.

Coppetta piccola a 3 euro.

Le sedi sono tre: in piazza Torquato Tasso 11r, in via Mazzetta 9/a e in Via dei Banchi 49r.