Pasticcerie di Roma a domicilio: 11 colazioni delivery da provare

I cornetti buoni, a Roma, esistono? A domicilio, per giunta? Qualche giorno fa mi sono imbattuto nelle Instagram stories di Luca Ravenna (non conoscete Luca Ravenna? Dateci un’occhiata, è il più brillante stand-up comedian italiano) in cui, da milanese trapiantato nella Capitale, si lamentava per la deludente qualità media delle colazioni nei bar e nelle pasticcerie della città.

Partiamo dal presupposto che sia impossibile dargli torto, dato che in effetti a guardare bene, i cornetti romani si polarizzano in due fasce che sono, alternativamente, A) onnipresente paccottiglia surgelata, o cornetti di plastica-slash-cloaca massima preparati da tetre fabbriche dei mostri e pompati come veleno negli acquedotti in tutta la città, o B) creazioni di altissima pasticceria curate in ogni dettaglio; e che tra questi estremi le proposte valide di media categoria siano veramente poche.

Aggiungiamo però, e questa è una notazione che cambia completamente lo scenario, che se esistono prodotti di caratura assoluta, e per giunta in genere a prezzi decisamente abbordabili, allora… Beh, chi ha bisogno di una fascia media?

Ecco dunque la nostra selezione di colazioni a domicilio a Roma (e di creazioni di pasticceria in genere) su cui affidarvi in questi tempi bui, in modo che la lotta mattutina contro lo sfondo pandemico abbia un avvio, se non altro, più dolce.

Gruè

La bella pasticceria del Nomentano, a ridosso del quartiere Coppedè, è gestita dai maîtres pâtissiers Marta Boccanera e Felice Venanzi; che hanno inaugurato l’attività in proprio forti di esperienze internazionali pregresse di altissimo livello. Consegna i suoi monoporzione, torte, gelati e lievitati d’autore in collaborazione con Cosaporto.

Roscioli Caffè

Ultimo nato nella famiglia Roscioli, il Cafè (che qualora voleste visitare è letteralmente a due passi dal locale che ospita la celebre salumeria-ristorante) si specializza in pasticceria e lievitati, dolci e salati, perfetti per colazioni e brunch viziosi. Prenotate scrivendo a info@rosciolicaffe.it o chiamando lo 0689165330. Disponibile anche su Cosaporto

Pasticceria Bompiani

La raffinata pasticceria di Walter Musco ha vissuto nel corso dello scorso lockdown un’autentica rivoluzione, che l’ha portata ad orientarsi fortemente verso il servizio a domicilio. Sul sito di Pasticceria Bombiani è possibile ordinare direttamente le creazioni del laboratorio (non perdetevi per nessun motivo le brioche al pistacchio o i croissant fourré alla nocciola) unitamente a un’eccezionale selezione di prodotti gastronomici.

Le Levain

La mitica boulangerie trasteverina del “franco-barese” Giuseppe Solfrizzi accetta prenotazioni online per la consegna a domicilio: tra croissant da manuale, éclairs, fragranti pains au chocolat, quiches e baguette la mattina non sarà più la stessa. Ordini e menu sullo shop di Le Levain.

Casa Manfredi

Servizio di consegne diretto anche per l’eclettica pasticceria di Viale Aventino: sullo shop online le grandi colazioni, i lievitati (imperdibili i croissant pur beurre), i monoporzione e l’esclusivo servizio per creare torte su misura direttamente dal computer di casa.

Per informazioni e prenotazioni si va sul sito di Casa Manfredi.

De Bellis Pasticceria Roma

La pasticceria di Piazzetta del Paradiso serve i propri clienti con un servizio delivery diretto, che da Campo de’ Fiori raggiunge tutta Roma. Le celebri creazioni del patron Andrea, “Assoluta” in testa, sono pronte a partire alla volta di casa vostra – e a raggiungerla in giornata. Informazioni e ordini sul sito della pasticceria e su Cosaporto.

Café Merenda

Questo localino dall’aria contemporaneamente hipster, nordica, delicatamente bambinesca e shabby chic si nasconde dietro un angolo insospettabile del caos di viale Marconi: se vi trovaste a passare, propone un’oasi di quiete adatta al lavoro e a una pausa dai ritmi della città. Se invece preferite ricevere croissant, biscotti, bagel e torte direttamente a casa, potrete (ma per il momento solo la Domenica): tutte le info su menu e ordini sono raccolte in questo post Facebook.

Santi Sebastiano e Valentino

Cornetti, brioches, muffin, crostatine, torte ma anche pizza alla pala e grande pane: i panettieri di Via Tirso non si risparmiano in termini di offerta o di qualità per quanto riguarda tutto ciò che è “da forno”, e vi raggiungono a casa (magari mentre siete ancora assonnati e in pigiama, nel corso di una pigra mattinata del fine settimana) tramite Magiordomus.

Le Carré Français

Difficile etichettare come “pasticceria” quello che è in realtà una vera e propria ambasciata gastronomica francese nel cuore della Roma più aristocratica: qui troverete un’espressione autentica, e realizzata con grande cura, di tutto ciò che è l’Oltralpe commestibile; dai formaggi ai vini, dai piatti da bistrot alle conserve, dalle baguette – ed è qui che casca l’asino – a grandissimi croissant.

Il servizio di delivery è gestito direttamente dal comptoir e raggiungibile a questo indirizzo: www.carrefrancais.it/negozio-online

Cristalli di Zucchero

Nel 2018 la storica dolceria sita in Monteverde ha “perso” il maestro pasticciere Marco Rinella, cui doveva la propria folgorante ascesa nel parterre de rois della gastronomia capitolina: nonostante la separazione, il laboratorio continua a sfornare giornalmente prodotti di buon livello, sia dolci che salati.

Si evince dai social che i cornetti asciutti e croccanti, i bei monoporzione, i tramezzini e le torte possono essere recapitati a casa vostra direttamente da via di Val Tellina: al di là di questo, però, i post sono avari di dettagli; per ulteriori informazioni contattate quindi il locale allo 0658230323.

Madeleine

Appena a est di Piazzale Clodio, questo risto-bistrot e pasticceria ispirato alla Belle Époque propone una visione interessante del mondo dei dolci; che spazia dalla tradizione francese alle proposte da bakery USA, iniettando nelle proprie proposte retro un tremito di sperimentazione.

Da provare le torte al trancio, i croissant e, ovviamente, le variazioni di madeleines della pastry chef Francesca Minnella; ordinabili su Glovo, Deliveroo e Uber Eats.