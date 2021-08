Siamo a San Vito di Cadore, qualche chilometro da Cortina, per un’insegna che non molla un colpo dal 1910. Qui dedichiamo il giusto spazio al pane, anche se parliamo di dolci, per la puccia tipica della zona, i Bretzel, i pani con i semi e il piccolo kaiser per fare panini. Per poi passare ai dolci, tra cui tantissime tipologie di frollini, buchteln già farciti con generosità, krapfen vuoti, con crema (1,20 euro) o cioccolata, torte a fette, crostate come la Linzer (21 euro al kg) con farina di grano saraceno e marmellata, o gli strudel eccezionali dove la cannella c’è e non è un miraggio, con o senza copertura di mandorle (16,50 euro al kg). Accanto c’è la Pasticceri Fiori all’interno dell’hotel omonimo (ma le due proprietà si sono separate) con una proposta esclusivamente di dolci e caffetteria.