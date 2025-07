Qualunque cosa sia il gelato artigianale, è molto diversa da cosa intende il Ministero dell’Agricoltura

Il mondo del gelato ha smesso di aspettare da tempo una legge che definisca finalmente il significato del termine “gelato artigianale” esposto indiscriminatamente fuori da qualsiasi attività del settore, e che produca tutto nel proprio laboratorio o si limiti ad aggiungere liquidi a basi standardizzate e metterle nel mantecatore poco importa, per ora.

Ne abbiamo discusso in molte sedi, anche affrontando il problema di quella zona grigia tra industriale e artigianale che abbiamo definito “crafty”, e un mercato da 3 miliardi che conta 39 mila attività (di cui 9,235 pure, e le restanti divise tra pasticcerie e bar che vendono gelato) non può più aspettare una regolamentazione.

Nel frattempo al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si creano “momenti di confronto istituzionale”, si assaggiano ottimi gelati e si ripetono le solite, stucchevoli litanie sulla tradizione, l’eccellenza e la filiera corta, ma di legge sul gelato artigianale all’orizzonte non si vede traccia.

Citiamo testualmente dai comunicati emanati dalle agenzie più recenti, in riferimento all’ultimo incontro tra il Ministro Lollobrigida e la filiera del gelato artigianale, risalente il 17 luglio: “Il gelato artigianale è stato al centro di un confronto istituzionale presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste tra il ministro Francesco Lollobrigida e una delegazione di rappresentanti della filiera, nel corso del quale sono state discusse opportunità, criticità e prospettive di sviluppo del comparto. A rappresentare il mondo del gelato artigianale erano presenti Carlotta Fabbri, presidente di UIF – Gruppo Prodotti per Gelato, Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup e campione del mondo 2006, e Domenico Belmonte, presidente di Artglacé e promotore della Giornata Europea del Gelato Artigianale“.

L’incontro prosegue con degustazioni alternati da momenti di preoccupazione, per “la crescente difficoltà nel reperire manodopera qualificata e la necessità di promuovere la formazione e l’imprenditorialità giovanile nel settore“. Numeri alla mano, si evidenzia la portata del mercato: “Il gelato artigianale rappresenta una realtà con oltre 39.000 punti vendita”. Ed è in questa affermazione che casca il proverbiale asino: 39.000 sono le gelaterie italiane, non certo quelle artigianali, a meno che non si voglia stabilire arbitrariamente che tutte le gelaterie sono artigianali.

Ed è altrettanto evidente che in assenza di una norma specifica, atta a definire cosa una gelateria artigianale sia, tutte possono definite tali.

Una legge sul gelato artigianale è scomoda

Il ministro Francesco Lollobrigida sembra aver ormai identificato in Carlotta Fabbri, rampolla della famiglia sinonimo di amarene sciroppate, nominata nell’aprile scorso Maestro dell’arte della gelateria italiana e Presidente del Gruppo Prodotti per Gelato di Unione Italiana Food, il suo punto di riferimento per quanto riguarda il settore.

Il titolo governativo con cui è stata insignita ha suscitato le perplessità di molti artigiani del gelato, nonché le nostre, essendo lei emanazione dell’industria piuttosto che dell’artigianato, e la sua presenza al ministero potrebbe essere un’anticipazione di dove i lavori per la tanto agognata legge potranno dirigersi.

Nella presentazione del gruppo di cui Fabbri è presidente, si legge un excursus approfondito su quali sono i diversi tipi di ingredienti per il gelato prodotti dalle aziende che appartengono all’associazione, e se finché si tratta di neutri (stabilizzanti ed emulsionanti che non hanno nessuna influenza organolettica) il loro utilizzo non è certo un problema anche per un artigiano, leggere che le basi strandardizzate “sono delle preparazioni alimentari tipiche della tradizione italiana”, ci preoccupa un po’, e vedere considerate alla stessa stregua una pasta di nocciola e una pasta zuccherina già equilibrata e aromatizzata è una prospettiva che, in una legge debba definire il concetto di artigianalità, non vogliamo nemmeno prendere in considerazione.

Dal canto nostro, nello stilare la classifica dedicata alle migliori gelaterie artigianali italiane abbiamo escluso le basi standardizzate per procura, premiando anzi chi può a rigor di logica essere definito artigiano e valutando positivamente la creatività dello stesso. Una decisione arbitraria quanto editoriale, in assenza di una normativa, che però ci pare figlia del buon senso.

Va detto che in occasione di questo incontro presso il MASAF, la legge sul sul gelato artigianale non era proprio all’ordine del giorno: si è parlato di formazione, imprenditorialità giovanile, e si sono assaggiate due creazioni dei maestri Sergio Colalucci, Presidente della Gelato World Cup e campione del mondo 2006, e Domenico Belmonte, Presidente di Artglacé e promotore della Giornata Europea del Gelato Artigianale.

E mica due gelati qualsiasi, bensì due creazioni pensate appositamente per l’occasione, omaggi alla ricchezza agricola italiana: Delizia Cilentana, con nocciola di Giffoni e mandorle tostate al miele, e RED WINE 24, a base di pesca, passion fruit, vino Nettuno, pesche macerate e zafferano.

Fabbri è entusiasta dell’incontro: “desideriamo esprimere la nostra gratitudine al Ministro Lollobrigida e a tutto il team del MASAF per l’attenzione e il sostegno continuo al mondo del gelato artigianale. Oggi abbiamo voluto mostrare, attraverso la creatività dei nostri maestri, il valore di un prodotto che nasce dall’incontro tra tradizione, innovazione, agricoltori, artigiani e imprese, portando la cultura del gelato sempre più vicina ai cittadini”.

Difficile anche solo capire cosa augurarsi: una legge rapida fortemente influenzata dall’industria (perché ovviamente nessuno crede che Fabbri sia lì per assaggiare gelati) o tempi più lunghi che tutelino maggiormente l’artigianalità autentica.