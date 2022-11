18 hot dog in meno di 3 minuti: il nuovo Guinness World Record è di coppia

Una coppia di "atleti del gusto" si è aggiudicata il Guinness World Record per il maggior numero di hot dog mangiati in tre minuti.

di Luca Venturino 28 Novembre 2022

L’appuntamento ideale? Noi due e una montagna di hot dog da mangiare il più velocemente possibile. Che c’è, l’idea non vi stuzzica? Beh, allora ci spiace informarvi che evidentemente non avete la stoffa per conquistare un Guinness World Record: basti chiedere a Miki Sudo e Nicholas Wehry, coppia originaria della Florida, di recente entrambi entrati nel Guinness dei Primati per aver mangiato ben diciotto hot dog in meno di tre minuti. La loro storia, come abbiamo accennato, è nata e prosegue nel segno del cibo: i due si sono incontrati quattro anni fa prima di partecipare al Nathan’s Hot Dog Eating Contest del 2018, ed è stato naturalmente amore a prima vista (o a primo morso).

Quali sono le tue passioni? Eh, mi piacciono proprio tanto gli hot dog

Ma torniamo al Record – in appena sessanta secondi Miki ha divorato sei hot dog, polverizzando il precedente record di tre e diventando la detentrice del record per il maggior numero di hot dog mangiati in un minuto. La sua dolce metà, invece, avrebbe dovuto mangiarne più di nove in tre minuti – un obiettivo che Nicholas, evidentemente volenteroso di festeggiare insieme alla sua compagna, ha battuto ingoiandone addirittura dodici.

La coppia di atleti del gusto vanta stili e tecniche completamente diversi: “Miki ha più talento, non c’è dubbio” spiega Nicholas. “Io mi affido di più alla fortuna… E alla violenza, in un certo senso”. Un’affermazione che trova risonanza nei rispettivi titoli: Miki è anche la detentrice del titolo per il miglior tempo nel mangiare un burrito, e nel 2014 si è piazzata al primo posto in ben sette gare consecutive.

Nicholas, nel frattempo, ha tentato di aggiudicarsi il record per il maggior numero di gelati mangiati in un minuto e il tempo più veloce per mangiare una pizza da 12 pollici (equivalenti a 30 centimetri!) con le mani, ma senza avere successo. “La pizza da 30 centimetri era decisamente troppo difficile” ha poi raccontato.

Tra i due, per di più, corre una sana competizione: “Siamo al terzo e quarto posto al mondo e in ogni gara potremmo finire per doverci affrontare” ha raccontato Miki. La coppia ha anche un figlio, il piccolo Max, che un domani potrebbe seguire le orme dei genitori. “Mi piacerebbe provare a vincere il record per la maggior quantità di cibo mangiato mentre un bambino ti urla nelle orecchie” ha commentato a tal proposito Nicholas. “Se esistesse una categoria del genere la dominerei senza problemi!”.