4 Ristoranti: Alessandro Borghese a Siena per le riprese

A Siena avvistata una macchina con il logo della trasmissione 4 Ristoranti, la trasmissione di Sky Uno guidata dallo chef Alessandro Borghese e che partirà con la nuova stagione (anche se ancora non si sa quando). Conferma che arriva anche dai social dello chef.

Domenica 23 maggio le riprese si sono svolte davanti alle fonti di Fontebranda, e la troupe del programma non è di certo passata inosservata.

Come da tradizione, quattro locali (già scelti: Taverna del Capitano, Particolare, le Sorelline e la Trattoria la Colonna) si sfideranno a suon di bontà gastronomiche e saranno giudicati sulla base di quattro parametri: location, servizio, menu e conto. Il vincitore porterà a casa un premio in denaro da 5 mila euro.

La troupe alloggia all’hotel Athena di Siena e resterà in città per alcuni giorni, durante i quali, insieme allo chef Alessandro Borghese, registreranno la nuova puntata del programma dedicata alla città toscana. I quattro ristoranti sono stati scelti in seguito ad una preselezione effettuata nelle scorse settimane.

