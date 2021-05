4 Ristoranti: Alessandro Borghese a Valpolicella per le nuove puntate

Lo chef Alessandro Borghese è stato avvistato fra Verona e Valpolicella insieme alla troupe per la registrazione delle puntate della prossima stagione di 4 Ristoranti, che andranno in onda su Sky Uno in prima serata.

Lo stesso chef mediatico ha annunciato la sua presenza tra le valli della Valpolicella su Instagram con un video e un post.

Come da tradizione (se le cose non cambieranno), i quattro locali si sfideranno a suon di bontà gastronomiche e saranno giudicati sulla base di quattro parametri: location, servizio, menu e conto. Il vincitore porterà a casa un premio in denaro da 5 mila euro.

Al momento ancora non si sa quali saranno i quattro ristoranti del Veronese che andranno a sfidarsi di fronte allo chef Borghese, anche se, secondo indiscrezioni, uno di questi potrebbe essere il Groto De Corgnan di Sant’Ambrogio di Valpolicella.