4 Ristoranti: Alessandro Borghese avvistato a Parma dai fan

Alessandro Borghese è stato avvistato a Parma, mentre andava in giro per la città col furgone dei 4 Ristoranti. E i fan vanno in delirio.

L’ultima volta che abbiamo visto il noto chef è stato in Lunigiana, tra castelli, agnelli cotti nel camino e la Marchesa di Pontebosio. Ma stavolta Borghese è stato adocchiato a Parma, cosa che fa supporre dove potrà tenersi una prossima puntata della sua trasmissione.

La notizia, pubblicata lunedì mattina da Repubblica Parma, ha fatto il giro dei social ed è stata ripresa dalle testate locali. Molti fan hanno cercato in lungo e in largo per la città il furgone dei 4 Ristoranti e una volta individuato, si sono fermati per scattare un selfie con il noto cuoco e presentatore televisivo.

Lo stesso Borghese sul proprio profilo Instagram ha anche pubblicato una foto che lo ritrae in Pilotta e un’altra in cui è alle prese con una lunga tavolata di tortelli.

Il lavoro di registrazione di una puntata che vedrà protagonisti quattro locali di Parma è iniziata nei giorni scorsi e andrà avanti fino al 26 novembre. La messa in onda su Sky in prima serata, e successivamente in replica in chiaro su canale TV 8, è prevista all’inizio del prossimo anno.