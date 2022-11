4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022: prima puntata a Fuerteventura

di Manuela Chimera 27 Novembre 2022

Tutti pronti per la nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2022? Si inizia proprio questa sera: nella prima puntata dell’edizione 2022/23 quattro locali di Fuerteventura cercheranno di ottenere l’ambito titolo di Miglior ristorante italiano dell’isola. L’appuntamento è, come di consueto, ogni domenica sera a partire dal 27 novembre alle ore 21.15 su Sky Uno e su Now TV.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese: il meccanismo non cambia

Il meccanismo del gioco è rimasto lo stesso. In questi inediti episodi, Alessandro Borghese non si limiterà a viaggiare solo in Italia, ma farà anche due tappe estere: Fuerteventura proprio nella prima puntata e, successivamente, anche Edimburgo. Fra le tappe italiane, invece, avremo Napoli, Bologna, Ortigia, le Cinque Terre e Livorno (dove, fra l’altro, lo chef è stato contestato).

Le regole della gara sono rimaste le stesse. Durante ogni puntata quattro ristoratori si sfideranno per cercare di dimostrare di essere i migliori in una specifica categoria che cambierà di volta in volta. A turno ciascun ristoratore ospita gli altri tre rivali e Alessandro Borghese nel proprio ristorante. Qui dovranno commentare e assegnare dei voti da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Torna, infatti, anche la categoria Special, l’ultima introdotta: tutti e quattro gli sfidanti dovranno mettersi in gioco su uno stesso piatto, scelto dallo chef. Arrivando sul suo mitico van, Alessandro Borghese insieme agli chef rivali entrerà nel locale. Qui i ristoratori cominceranno a criticare o elogiare (raramente) il ristorante, gli arredi e l’impiattamento, mentre Borghese si recherà in cucina per indicare quale sarà il piatto della categoria Special e controllare che sia tutto in regola (mi raccomando: togliete i porta coltelli da muro, pulite anche sopra la cappa e etichettate ogni singola cosa che mettete nel frigo, non è difficile).

Alla fine della puntata, tutti riuniti attorno a un tavolo, ecco che si sommeranno i voti dati dai ristoratori in modo da stabilire chi abbia ottenuto più punti. Ma attenzione: come di consueto manca ancora il voto di Alessandro Borghese che potrà confermare o ribaltare il risultato.

4 Ristoranti: i locali in gara a Fuerteventura

La prima puntata della nuova edizione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese si terrà a Fuerteventura. Qui lo chef dovrà stabilire quale sia il Miglior ristorante italiano dell’isola. Ecco i quattro locali in gara: