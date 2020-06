4 Ristoranti con Alessandro Borghese: decima e ultima puntata in Lunigiana

Quel momento è giunto: annunciamo la decima e ultima puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Giovedì 25 giugno su Sky Uno (canale 108 di Sky) e Now TV, alle ore 21.15 come di consueto, vedremo per l’ultima volta lo chef Borghese alla prese con le ispezioni in cucina e con i ristoratori agguerriti, pronti a sfidarsi non solo a suon di piatti, ma anche di frecciatine (vedi per esempio la puntata nel Cilento). Questa volta ci trasferiamo in Lunigiana.

Al confine fra Liguria e Toscana, i 4 ristoratori si sfideranno seguendo le solite regole. A turno ciascun ristoratore ospiterà gli altri 3 rivali e Alessandro Borghese nel suo locale. Qui Borghese partirà alla volta dell’ispezione della cucina, mentre gli altri tre ristoratori giudicheranno location e sala. Dopo il pranzo o la cena, dovranno dare i loro voti a:

Location

Menu

Servizio

Conto

Anche Alessandro Borghese darà i suoi voti che potranno confermare o ribaltare il risultato. In aggiunta, in ogni puntata, Borghese si riserva un bonus da 5 punti in merito a qualche ingrediente o piatto tipico. In questo caso l’oggetto bonus saranno gli sgabei, un tipo di pasta lievitata che viene usata solitamente come pane o da mangiare insieme a salumi e formaggi.

Il vincitore avrà poi diritto a fregiarsi del titolo di Miglior ristorante, oltre a ricevere 5mila euro in premio da destinare all’attività. Questi saranno i quattro ristoranti in gara domani: