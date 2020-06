4 Ristoranti con Alessandro Borghese: ottava puntata in Friuli-Venezia Giulia

Tutti pronti per l’ottava puntata della nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Questa volta il cooking show si sposta in Friuli-Venezia Giulia per scoprire quale sia il miglior ristorante di cucina carnica. Come di consueto, la puntata andrà in onda giovedì 11 giugno 2020, alle ore 21.15 sul Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV.

Dopo la settima puntata fra i brunch a Milano (fra uova poco cotte e peli di gatto che viaggiavano nell’etere), adesso tocca al Friuli-Venezia Giulia mettersi in gioco. Le regole ormai le conosciamo tutti. A turno un ristoratore ospita i rivali e lo chef Alessanro Borghese a pranzo o a cena. Mentre gli altri ristoratori esaminano la location e la sala, Borghese si dedica all’ispezione della cucina (occhio a non dimenticare le chiavi nel forno).

Dopo aver mangiato, poi, i ristoratori daranno i loro voti con un punteggio da 0 a 10 a:

Location

Menu

Servizio

Conto

Anche Alessandro Borghese darà i suoi voti che potranno confermare o ribaltare il risultato. In aggiunta lo chef si riserva un bonus da 5 punti, dedicato ogni puntata a un piatto o un ingrediente diverso. Questa volta l’oggetto di bonus sarà la zucca. Al termine della puntata, poi, verrà proclamato il vincitore che, oltre ad ottenere il titolo di Miglior ristorante, riceverà un contributo economico di 5mila euro da investire nell’attività lavorativa.

Questi sono i 4 ristoranti in gara nell’ottava puntata: