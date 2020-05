4 Ristoranti con Alessandro Borghese: sesta puntata in Val Badia

Non prendete appuntamenti per giovedì 28 maggio: alle ore 21.15 andrà in onda la sesta puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. L’episodio andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, su Sky Go e su Now TV. Questa volta lo chef ci porterà a scoprire 4 locali della Val Badia.

Le regole ormai le conosciamo tutti. A turno uno dei ristoratori ospiterà a pranzo o a cena i tre rivali e Alessandro Borghese nel suo ristorante. Mentre Alessandro Borghese andrà ad ispezionare la cucina (mi raccomando: niente coltelli appesi al muro, cappe sporche o mestoli lasciati in giro), gli altri ristoratori cominceranno a valutare la location e la sala.

Dopo aver mangiato, arriva il momento dei voti. Ogni ristoratore darà un voto da 0 a 10 alle seguenti categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Anche Alessandro Borghese farà lo stesso e con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato della classifica. In aggiunta Borghese avrà a disposizione uno speciale bonus di 5 punti per giudicare un elemento particolare (cambia ad ogni puntata). Il vincitore avrà diritto al titolo di Miglior Ristorante e a un contributo economico da 5mila euro da investire nell’attività.

Questi sono i 4 Ristoranti in gara in Val Badia: