4 ristoranti: telefonate anonime e insulti omofobi a uno dei concorrenti

Un concorrente di 4 ristoranti, dopo che è andata in onda la puntata che lo ha visto fra i protagonisti, ha cominciato a ricevere telefonate anonime con insulti omofobi.

La puntata in questione (di cui avevamo stilato le nostre consuete e cattivissime pagelle) è quella ambientata ad Arezzo, dove Alessandro Borghese e compagni hanno cercato il miglior ristorante a tema medievale.

Mariano Scognamiglio (il nostro concorrente preferito dell’episodio, fra l’altro), gestisce il suo ristorante insieme al compagno, che ha presentato nel corso della cena che si è svolta presso il suo ristorante. Nulla di straordinario, se non fosse che qualche cretino deve aver trovato la cosa degna di insulti. Almeno, è quello che denuncia Mariano con un video messaggio sulla sua pagina Facebook: “Da questa mattina sto ricevendo offese e improperi.

Si sente che la voce è modificata, ma l’accento di chi le pronuncia è aretino. E ci sono dei momenti che ti prende un groppo allo stomaco e veramente verrebbe voglia di chiudere baracca”. Mariano fa sapere che non risponderà più a numeri anonimi, per evitare fastidi. La vicenda ha ovviamente raccolto la solidarietà di amici, clienti e anche di associazioni che hanno espresso la loro vicinanza per episodi che, nel 2020, ci augureremmo di non dover nemmeno più riportare.

