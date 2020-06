Napoli: inaugura il più grande mercato contadino del Sud Italia

Inaugura a Napoli il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia, con un’iniziativa di Coldiretti e Campagna Amica. Il mercato, che troverà spazio al Parco San Paolo di Fuorigrotta, inaugurerà il prossimo 18 giugno. Ventisette box stabili e 15 mini box proporranno ai clienti le migliori produzioni agroalimentari della Campania, in un grande mercato del chilometro zero.

Frutta e verdura, carni, uova, prodotti caseari, pasta con grano 100% italiano, olio, vini del territorio in bottiglia e alla spina e anche qualche chicca più curiosa fornita dalle produzioni più di nicchia, come i prodotti cosmetici a base di bava di lumaca. L’idea è dunque dare una vetrina cittadina alle tante produzioni agricole di qualità, che in questo momento hanno bisogno più che mai di vendere e fare conoscere i propri prodotti. Le premesse perché questo luogo diventi un centro di aggregazione culturale dell’enogastronomia regionale, in effetti, ci sono tutte.

Lo spazio destinato al nuovo mercato San Paolo è in effetti imponente: circa mille i metri quadrati coperti destinati alla vendita, a cui se ne aggiungono altri trecento all’aperto. Il nuovo mercato di Campagna Amica sarà aperto al pubblico mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15, sabato dalle 10 alle 19.

[Fonte: Ansa]