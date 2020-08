Antica Pizzeria da Michele: nuova apertura in Arabia Saudita

L’antica pizzeria da Michele apre un nuovo locale in Arabia Saudita. L’importante apertura riguarda, per la precisione, “L’antica pizzeria da Michele in the world “, il franchising a cui viene affidato il marchio del tempio della pizza tradizionale post lockdown.

Si tratta comunque di un importante sbarco per un brand italiano in un paese arabo, oltre che della prima apertura post lockdown del gruppo. La nuova pizzeria aprirà al 7575 di Al Ashaab Street ad Al Khobar.

“L’apertura in Arabia Saudita era in programma da mesi”, ha spiegato Alessandro Condurro, Amministatore Delegato de L’antica pizzeria da Michele in the world. “La pandemia globale ha ritardato i nostri programmi, ma non è riuscita a fermarci”. La pizzeria in Arabia Saudita è il primo step di una collaborazione con il gruppo Foodart, che presumibilmente prevedrà nuove aperture nel Paese. L’azienda parla di un grande successo del locale appena inaugurato, anche sopra alle aspettative, il che fa ben sperare per lo sviluppo del settore.

Il gruppo de L’Antica Pizzeria da Michele in the World, attualmente, conta diciassette sedi in tutto il mondo, da Los Angeles a Dubai, da Tokyo a Berlino. Tutte le sedi sono state riaperte nel mese di luglio dopo i periodi di chiusura dovuti alla pandemia di Coronavirus.

