Chiara Ferragni e Fedez: weekend enogastronomico nelle Langhe

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un romantico weekend enogastronomico nelle Langhe. Nel corso di un anno particolare per tutti, perfino per loro, i due influencer – cantanti – imprenditori seguitissimi dai più giovani hanno dovuto dire addio ai viaggi intorno al mondo, e si sono lanciati alla scoperta dell’Italia, in un’operazione che – bisognerebbe ammetterlo senza tante polemiche – ha dato una visibilità incredibile alle nostre bellezze storiche, paesaggistiche ed artistiche.

Così, anche Langhe e Roero probabilmente devono ringraziare i Ferragnez, che in questi giorni postano foto dal Piemonte con tartufi e bottiglie di vino. Perché è inutile spiegare quanto sia fondamentale, in un momento come questo, ricordare a un pubblico giovane e internazionale quali e quante siano le eccellenze enogastronomiche italiane.

Dunque fate poco gli schizzinosi, voi che avreste scelto un testimonial diverso per tartufi e Barolo. Peraltro, la regina della moda social italiana pare aver fatto con cura le sue scelte: soggiorno al meraviglioso relais San Maurizio, giretto a caccia di tartufi con i cani de La Casa del trifulau (con ritrovamento di un tartufo da 45 grammi da parte della cagnolina Lizzie), e cena (con visita in cantina) al Ristorante Guido da Costigliole.

E, sebbene il tartufo sia il cibo preferito da Chiara Ferragni (come scopriamo da un suo post sul tema) l’influencer ha dovuto optare per un menu diverso, visto il suo stato di gravidanza.