Budweiser manda a 160 portieri le birre con i numeri dei gol subiti da Lionel Messi

Budweiser, celebre azienda produtrrice di birra, ha festeggiato il record di gol del campione Lionel Messi inviando bottiglie di birra numerate ai 160 portieri che non sono riusciti a parare i suoi tiri.

644 bottiglie in tutto, una per ogni gol segnato da Messi nel corso della sua carriera con il Barcellona: si tratta del record di gol fatti da un calciatore con una sola maglia. Così Badwiaser, che di Messi è sponsor da settembre 2020, ha realizzato queste birre speciali, che poi sono state consegnate ai campioni di tutto il mondo. C’è anche chi l’ha presa con ironia, come Gianluigi Buffon, che ha postato sui social la foto con le sue due birre (due i gol ricevuti dal numero dieci del Barcellona) scrivendo “grazie per le birre, lo prenderò come un complimento”.

Così, bisogna dirlo, ha fatto la maggior parte dei portieri coinvolta in questa operazione commerciale davvero simpatica: in fondo, il momento da celebrare era il record di un grande campione e collega, dunque tutti l’hanno presa con la giusta sportività. Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid; Kepa, portiere che ha subito due gol da Messi quando era all’Athletic Bilbao. Tutti loro si sono immortalati sui social con le birre in mano, congratulandosi con il campione argentino. Il suo infatti è uno storico traguardo, un record che Messi toglie a un’altra leggenda del calcio internazionale, Pelè.

[Fonte: Il Post | IMmagine: Twitter Gianluigi Buffon]