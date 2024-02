50 Best Restaurants: a Danny Yip l’Icon Award asiatico, “ha cambiato il volto della cucina cantonese”

Asia's 50 Best Restaurants ha assegnato il suo Icon Award a Danny Yip: scopriamo di più su di lui e sul suo ristorante di Hong Kong, The Chairman.

Nel percorso di avvicinamento alla premiazione degli Asia’s 50 Best Restaurants 2024, la giuria mantiene alta l’attenzione annunciando un nuovo premio, dopo il Best Female Chef attribuito giusto un paio di settimane fa: è il momento dell’Icon Award, dedicato a coloro i quali hanno “dato un contributo alla gastronomica significativo e degno di riconoscimento globale, usando la loro influenza per guidare un cambiamento positivo”. Chi si è dimostrato meritorio di tanto onore è Danny Yip, chef del ristorante The Chairman di Hong Kong.

Una carriera folgorante

Un premio non certo inatteso, per un autore considerato un vero pioniere della cucina cinese nel fine dining, e nemmeno il primo riconoscimento proveniente dalla 50 Best stessa, che lo aveva già incoronato numero 1 nella classifica asiatica, e primo ristorante cinese ad aver raggiunto tale obiettivo. Era il 2021 e quella performance gli sarebbe anche valsa l’ingresso nella top 10 mondiale e il premio “Highest Climber” assegnato a chi scala più posizioni. Chef Yip vanta ormai una carriera trentennale che lo ha visto affermarsi in Australia prima di tornare ad Hong Kong nel 1997 dove, pur con una carriera in ambito tecnologico, scriveva articoli e libri di cucina, inaugurando poi il suo The Chairman nel 2009.

Il ristorante

The Chairman non è certo un ristorante appariscente, e anche la sua cucina può apparire meno avventurosa rispetto a quella di altre insegne con cui condivide le posizioni alte della classifica, ma sono l’ispirazione casalinga, l’autenticità della cucina, e la costante e ossessiva ricerca che negli anni hanno permesso al ristorante di Danny Yip di guadagnarsi un posto nel cuore dei gourmet internazionali e conquistato anche la critica. Il suo piatto più celebre, il granchio dentellato (una specie di granchio blu) al vapore con Shaoxing Wine invecchiato, grasso di pollo e tagliatelle di riso è ormai oggetto di pellegrinaggio a Hong Kong, e un perfetto esempio stilistico dell’apparente semplicità declinata alla perfezione.

Secondo William Drew, direttore dei contenuti per Asia’s 50 Best, “Danny è una boccata d’aria fresca per il suo impegno, per il valore che dà alla tradizione e per l’accettazione dell’innovazione. Nei suoi 14 anni al timone del The Chairman, lui e il suo team sono diventati un punto di riferimento della cucina cantonese autentica, e una vera icona del settore”.