8 nuovi ristoranti entrano in guida Michelin a marzo: ecco quali sono

“Gli ispettori trascorrono gran parte dell’anno in viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti da consigliare”: così tiene a sottolineare Michelin in questo nuovo aggiornamento mensile dei ristoranti menzionati in guida. Per le stelle “vere”, le stelle verdi e i Bib gourmand bisogna sempre aspettare la cerimonia annuale, ma il lavoro di selezione è costante, e a questo giro gli ispettori sono evidentemente reduci da una fruttuosa missione nel catanese. Sono aperte le scommesse: quali tra questi locali vedremo ritirare riconoscimenti importanti il prossimo novembre?

In Cucina dai Pennisi – Linguaglossa (CT)

Il ristorante di una storica macelleria di Linguaglossa, paese nel parco dell’Etna sul versante nord-orientale de “‘a muntagna”. I prodotti di questa terra sono ben rappresentati nel menù, dove ovviamente carne e quinto quarto la fanno da padrone, in un mix di preparazioni tradizionali e american BBQ. Il consiglio degli ispettori è di lasciarsi consigliare nella scelta.

Il Cairoli – Milano

Siamo nell’Unahotels Cusani Milano a due passi, avrete immaginato, dalla metro Cairoli. Un ristorante che non scherza sui super classici milanesi: Mondeghili con salsa verde, il Risotto alla Milanese con medaglione di ossobuco e il suo jus, la cotolette fritta nel burro chiarificato, è una proposta completa e internazionale come ci si aspetta nell’offerta di un grande albergo, con in più la vista sul Castello Sforzesco a completare l’atmosfera meneghina.

Casa Rusticale dei Cavalieri Templari – Forlì (FC)

Una struttura dall’indubbio fascino, Domus dei Cavalieri Templari dal 1268 e ristrutturata nel 1995, creando un’atmosfera rustica e ospitale impreziosita da un pergolato di uva fragola. In cucina grandi prodotti, generosità tutta romagnola ma senza stereotipi, con qualche garbato tocco creativo.

Alloro – Acireale (CT)

Un ristorante aperto dal 2022 che ha già fatto parlare molto di sé. Un antico palazzo di fine 700 nel centro storico barocco di Acireale dove, dal 2022, officia chef Valeria Raciti, famosa al grande pubblico per aver vinto Masterchef Italia nel 2019. La cucina è creativa e ironica, con le tradizioni e i sapori tipici siciliani messi a confronto col resto d’Italia e del mondo.

ConTamina – Bolzano (BZ)

Altro ristorante d’albergo, stavolta dell’hotel Laurin, struttura con più di 110 anni di storia. All’interno della sua meravigliosa serra, nel parco di alberi secolari si trova ConTamina, il ristorante gourmet, guidato da chef Dario Tornatore. Di origini napoletane, propone una cucina rigorosamente di montagna ma con influenze mediterranee ed internazionali, con perfetta tecnica moderna da scoprire in menu degustazione da 3, 5 o 8 portate.

Osteria del Ponte – Trezzano sul Naviglio (MI)

Siamo in una cascina dalla storia millenaria, le cui mura risalgono al 1380 e intorno a cui nei secoli si è sviluppato il borgo di Trezzano. Qui l’imprenditrice Patrizia Meazza he creato un piccolo ristorante curato e familiare dove trovare tutti i classici della cucina milanese e di una proposta lombarda stagionale e moderna.

Azzighe – Livorno

Fare “a zighene”, in dialetto livornese significa fare a metà, condividere. A condividersi la scena di questa moderna osteria tra i canali del centro storico sono Simone Gambini e Francesca De Vizia, esperienze tra barcellona e le stelle della Versilia, che hanno creato un locale accogliente e informale, con una cucina meditata ma pop.

La Sbornia a Verduno – Verduno CN

Dopo esperienze da Alain Ducasse At The Dorchester, all’Antica Corona Reale a Cervere, da Arnolfo a Colle Val D’Elsa e al Vescovado a Noli, chef Carmela Straniero decide di concretizzare il suo amore per il Piemonte con un meraviglioso locale panoramico nella “sentinella delle Langhe”. La sua cucina unisce la sua terra natìa con quella adottiva, e le sue composizioni sono precise e curate.