9Watts, la soluzione perfetta per i neon personalizzati della vostra azienda

di Dissapore 15 Marzo 2022

In collaborazione con 9Watts.

Personalizzazione, tecnologia all’avanguardia, scenografia unica: a realizzare neon personalizzati per la vostra casa, il vostro bar o il vostro ristorante pensa 9Watts, azienda italiana che ha pensato anche ai loghi di Dissapore, Multiplayer, Movieplayer e LegaNerd, che oggi scintillano negli uffici delle nostre testate di Milano.

Nello specifico, 9Watts realizza le insegne luminose utilizzando un particolare tubo flessibile in silicone, a cui viene data la forma grazie a un pannello di base in plexiglass (rettangolare oppure sagomato intorno al font) fresato che conferisce così la forma desiderata. Le insegne sono realizzate utilizzando la Nine Led Flex Light Technology, prodotto innovativo composto da una strip led inserita verticalmente all’interno di un profilo flessibile in silicone che, oltre alla funzione di mero contenitore, funge anche da diffusore dell’illuminazione prodotta. I colori a disposizione per realizzare un’insegna al neonled, poi, sono i seguenti: rosso, giallo ocra, verde, fucsia, arancio, blu, azzurro, bianco freddo e bianco caldo contribuiranno a trasformare i vostri sogni in realtà.

Il processo è semplice e rapido: il cliente fornisce all’azienda la bozza e, una volta accettato il preventivo, il progetto viene studiato e modificato (gratuitamente!) step by step; la produzione avviene solo quando si è davvero soddisfatti. Dal momento dell’acquisto a quello della spedizione, solitamente i tempi di attesa si aggirano intorno ai 20 giorni.

9Watts è lighting design, progresso generazionale e nuovo brand di Arcadia pubblicità che, da 30 anni, lavora nel campo della comunicazione visiva e nella realizzazione di insegne pubblicitarie, collaborando oggi con designer, illustratori, fotografi, pittori, architetti, stilisti e personaggi all’avanguardia.