A Bergamo 3.700 birre scadono causa Covid: distrutte migliaia di bottiglie

Migliaia di bottiglie di birra non consumate causa Covid e così un'azienda bergamasca - in vista dell'imminente scadenza del prodotto - ha richiesto lo smaltimento di 3.717 confezioni per un totale di 3.970,16 ettolitri/grado.