A Livorno torna finalmente la Barrocciaia: sarà all’altezza della sua storia?

Dopo quasi due anni e mezzo di chiusura, rinasce dalle ceneri lo storico locale La Barrocciaia, in piazza Cavallotti a Livorno. Sono stati diversi i tentativi di recupero dallo stop di novembre 2022, tutti falliti prima dell’arrivo di Jacopo e Diego Citi, già gestori di una risto-macelleria in zona. Le innovazioni sono poche, “perché l’idea è quella di rimanere fedeli all’identità originaria del locale, che è storico”. Cosa cambierà, quindi, e cosa rimarrà invece intatto nell’osteria toscana.

Il nuovo volto della Barrocciaia

Ventennale locale livornese gestito per anni da Tommaso Scalsi, La Barrocciaia è stata sballottata di proposta in proposta in un’asta finalmente conclusasi con l’ingresso in campo della famiglia Citi a gennaio 2025. Già attivi nel settore gastronomico, Jacopo e Diego sono gestori della norcineria Antica Tradizione.

Per fare il salto, hanno dovuto rinunciare a qualcos’altro: una seconda macelleria ora data in cessione. La Barrocciaia era (e l’obiettivo è farla tornare) il fulcro di piazza Felice Cavallotti, un’area adesso sottoposta a processi di riqualificazione urbana. Ed è in questo progetto che la famiglia Citi ha deciso di investire, annunciando già collaborazioni anche con il vicino locale Il Barroccino.

L’anima della trattoria resterà grosso modo intatta, con nuovi tocchi a firma Citi: “Ci sarà qualche piatto da osteria, ma punteremo principalmente su panini e taglieri“, raccontano i fratelli, forti della loro esperienza con la norcineria. Le mura hanno preso nuova vita, con una ristrutturazione completa ma fedele all’impronta originaria.

Lo staff, composto da una decina di persone, accoglierà i clienti a pranzo, cena e per l’aperitivo, tenendo fermo in mente l’obiettivo di portare piazza Cavallotti al centro della vita cittadina: “Vogliamo restituire alla città un luogo di aggregazione, con la qualità al centro e prezzi popolari”, raccontano i titolari. Il nuovo locale è stato inaugurato lo scorso martedì.